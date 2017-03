THE BIG BANG THEORY 10 / Anticipazioni puntata 14 marzo 2017: Sheldon e la rivalità con Bert

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 14 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Il rilievo della geologia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sheldon (Jim Parsons) ed Amy (Mayim Bialik) decidono di fare un esperimento genetico insieme, anche se il fisico ha paura del prelievo di pelle che la fidanzata gli dovrà fare. Con un piccolo inganno, Amy riesce a non fargli avvertire alcun dolore, anche se Sheldon contesta ovviamente la cosa. Intanto, Raji (Kunal Nayyar) sta monitorando i dati fisici e si accorge della presenza di un'oscillazione, che potrebbe portare alla scoperta di un pianeta sconosciuto. In quel momento, l'addetta alle pulizie Issabella (Maria Canals-Barrera) si trova nella stanza ed i due trovano il modo di scambiare qualche parola. Come spesso accade, Raji inizia a provare un forte interesse per la donna, soprattutto quando Issabella dimostra di essere imbarazzata in sua presenza. In laboratorio, Sheldon è elettrizzato per l'esito del test e non dà il tempo ad Amy di analizzare il tutto al vetrino. Realizzano però che hanno creato una rete neutrale fra i DNA di entrambi. Sheldon è sempre più elettrizzato dalla supremazia del suo materiale genetico ed ingaggia una battaglia a colpi di abilità con Bernadette (Maria Canals-Barrera). Ritiene infatti che entrambi stiano vivendo la stessa esperienza, anche se lui e la fidanzata non hanno dovuto avere rapporti con Howard (Simon Helberg), quindi si possono considerare in vantaggio. Più tardi, il fisico manifesta ad Amy la volontà di fare un figlio con lei, in modo da poter concorrere alla gara con gli stessi mezzi. A nulla servono tuttavia i suoi tentativi di sedurla alla vecchia maniera. Deciso a conquistare Issabella, dopo non aver rivelato ai suoi amici la verità sulla professione della donna, Raji inizia ad aiutarla nel lavoro. Il suo invito ad uscire a cena non viene tuttavia calcolato, ma il fisico non demorde ed organizza un incontro direttamente all'osservatorio. Dopo averlo evitato per tre ore, Amy torna a casa e scopre che Sheldon le ha lasciato una scia di petali di rosa rossa sul pianerottolo. Una volta varcata la soglia, trova il fidanzato in ghingheri, in una posa seduttiva e con del liquore da sorseggiare nella mano destra. Amy però ne ha abbastanza e decide di allontanarsi dall'appartamento. Nel frattempo, Raji ha modo di conoscere meglio Issabella, che gli rivela di avere del tempo libero quello stesso week end. Vengono però interrotti dall'arrivo di Howard, che rivela di non conoscere la verità sul suo lavoro. Isabela decide quindi di andarsene, visto che Raji ha dimostrato di essere imbarazzato per il suo lavoro. Il ragazzo lo ammette, anche se crede che ci potrebbero essere molte cose di lui che la imbarazzerebbero molto. Sheldon invece riprende la sua arte seduttiva, che stranamente sembra non avere effetto su Amy. In realtà, la biologa è costretta a fuggire con una scusa per evitare di cadere nella sua rete.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 MARZO 2017, EPISODIO 9 "IL RILIEVO DELLA GEOLOGIA'" - Amy ed i ragazzi vengono a conoscenza di un importante riconoscimento destinato a Bert, che per una volta può vivere un vero e proprio momento di gloria. Amy decide di far leggere la relazione al fidanzato, ma Sheldon si arrabbia visibilmente perché non comprende il motivo per cui il geologo sia stato premiato. Nel frattempo, Howard mostra a Bernadette il suo ultimo acquisto: una riproduzione di Stephen Hawkin. La moglie tuttavia lo trova orribile, così l'ingegnere mostra la propria invenzione a Raji, che non ne rimane ugualmente soddisfatto. Howard crede invece che lo stesso Hawkin lo troverebbe simpatico, ma decide di lasciare stare quando nota di aver tratto ispirazione dai video sui calci nelle parti basse. Durante una lunga passeggiata al parco, Sheldon manifesta la propria rabbia perché è stato superato dal geologo. L'amico però lo invita a convogliare tutto in un sasso, che potrebbe gettare nel lago. Sheldon tuttavia si fa male ad un piede con un lancio fallimentare, mentre Leonard non può smettere di ridere, tanto che inizia a sanguinargli il naso.

