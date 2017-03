THE MICK / Anticipazioni puntata 14 marzo 2017: Mickey e la possibile gravidanza di Sabrina

THE MICK, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 14 marzo 2017, Fox Life tasmetterà un nuovo episodio di The Mick, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "La ragazza nuova". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Mickey (Kaitlin Olson) cerca ancora di mettersi in contatto con la sorella, ma si trova impossibilitata a raggiungerla telefonicamente. Dato che il ruolo di zia o sostituta madre non fa per lei, decide di parlare apertamente dei ragazzi di quanto sta succedendo ai genitori. Chip (Thomas Barbusca) non reagisce bene ed inizia a dare di matto nel ristorante in cui si trovano, finendo per ferire il fratello minore. Senza più speranze, Mickey decide di chiamare la madre del cognato in soccorso, che possa prendersi cura dei ragazzi in assenza della madre. Alba (Carla Jimenez) supplica però la donna di portarla con sé, dato che non resisterebbe un minuto oltre in quel posto. All'arrivo nel suo appartamento, Mickey scopre che Jimmy (Scott MacArthur) si è trasferito in pianta stabile e gli impone di andarsene, visto che l'ha lasciata in asso in un momento di difficoltà. Una volta sole, Mickey cerca di convincere la cameriera a prendere della droga, ma le rivela infine di avergliela già somministrata con il drink che le ha dato da bere. Nel frattempo, Sabrina (Sofia Black-D'Elia) vive un forte contrasto con la nonna Evelyn (Concetta Tomei), che non si frena nell'usare le maniere più ostiche per convincere i nipoti a seguire le sue regole. In piena notte, Sabrina e Chip cercano di fuggire di soppiatto, ma vengono sorpresi dalla nonna, che impone loro di ballare in sua presenza solo per umiliarli. Più tardi, Mickey si pente di aver trattato male l'ex compagno ed accetta di incontrarlo in un secondo momento, ma giunge sul posto proprio mentre Jimmy viene picchiato da uno spacciatore a cui deve dei soldi. Loan (Kirk Fox) pretende di avere i suoi soldi e minaccia di colpire le mani della donna con un martello. Solo dopo il primo colpo Mickey rivela di poter trovare i soldi in Connecticut, lasciando Alba in ostaggio allo spacciatore come garanzia. Alla villa, Chip dimostra un forte squilibrio cercando di annegare il Generale, che ritiene la causa di tutti i loro problemi. I due ragazzi sono quindi felici di rivedere Mickey ed accettano di darle la cifra che vuole pur di sbarazzarsi di Evelyn e del marito. Mickey cerca quindi di convincere l'anziana ad andarsene, minacciando di diffondere delle voci negative sul conto del Generale. La donna le dimostra tuttavia che il marito è un veterano di guerra considerato eroico per le sue gesta, ma proprio quando cerca di colpire la rivale, cade e si rompe entrambe le anche.

THE MICK, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 MARZO 2017, EPISODIO 3 "LA RAGAZZA NUOVA" - Nella nuova puntata di The Mick, troveremo la protagonista alle prese con uno dei problemi più difficili da affrontare quando si parla di adolescenti: la sessualità e le gravidanze. Ovviamente questo la porterà a doversi assumere di nuovo la responsabilità di un comportamento più maturo per i nipoti. Mickey scopre infatti che Sabrina, la nipote più grande, non fa alcun uso di protezioni per il controllo delle nascite mentre ha dei rapporti fisici con Kai, il suo fidanzato. Dopo molteplici tentativi di farle vedere tutto da una prospettiva diversa, tutti fallimentari, Mickey e Alba uniscono le forze per ingannare la ragazza ed arrivare a farle pensare che sia rimasta incinta. Intanto, Chip vuole invitare ad uscire una ragazza della sua stessa scuola, ma fa l'errore di seguire un cattivo consiglio di Jimmy.

