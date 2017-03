TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE/ Su Canale Nove il film con Steven Seagal (oggi, 14 marzo 2017)

TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 14 MARZO 2017: IL CAST - Trappola sulle montagne rocciose, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 14 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione e thriller dal titolo originale Under Siege 2: Dark Territory, realizzata in America nel 1995 e diretta dal regista Geoff Murphy. Nel cast oltre al principale protagonista Steven Seagal sono presenti Eric Bogosian, Everett McGill, Katherine Heigl e Morris Chestnut. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRAPPOLA SULLE MONTAGNE ROCCIOSE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 14 MARZO 2017: LA TRAMA - L’ATAC è un ente governativo controllato dalla CIA che verso la fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti d’America stava portando avanti un progetto top secret ed altamente pericoloso. In particolare si trattava della costruzione di un satellite di scopo militare conosciuto con il nome in codice di Grazer 1, dall’incredibile potenza distruttrice. Infatti, il satellite facendo leva su alcune legge della fisica e della chimica è in grado di innescare devastanti terremoti in tutte le zone del mondo. Come se non bastasse è in grado di colpire qualsiasi oggetto con un fascio di particella che polverizza ogni cosa. Questo progetto ha visto quale principale progettista uno scienziato di nome Travis Dane (Eric Bogosian). L’uomo in circostanze ancora da chiarire ha deciso di porre fine con la propria esistenza suicidandosi. I responsabili dell’ATAC hanno pensato a degli scrupoli di coscienza per quello che aveva creato e dopo archiviato il caso hanno messo al capo del progetto un uomo ed una donna che per via della stretta collaborazione di ritrovano ad avere una pericolosa love story che devono portare avanti segretamente in quanto il codice etico della CIA vieta assolutamente questo genere di situazioni. I due per passare un po’ di tempo insieme decidono di salire su un treno che parte da New York per arrivare a San Francisco attraverso le Montagne Rocciose. Si tratta di una sorta di luna di miele. Sullo stesso treno sale un ex agente dei Navy Seals ormai in congedo,Raybech (Steven Seagal). Raybech deve accompagnare la nipote Sarah ai funerali dei propri genitori. Suo malgrado si troverà di fronte una situazione di assoluta emergenza per la sicurezza non solo degli Stati Uniti d’America ma per l’intero mondo. Infatti, sul treno sale Travis Dane che dunque ha soltanto simulato il proprio suicidio in maniera tale da togliersi di dosso l’occhio vigile della CIA ed un gruppo di spietati mercenari assoldati dallo stesso Dane. Quest’ultimo riesce a trovare i due amanti nascosti sul treno e da loro ottiene i codici di accesso per ottenere i controllo del satellite. Una volta assunto il controllo del treno e sfruttando il fatto che durate l’attraversata delle Montagne Rocciose sia alle prese con una zona d’ombra dove non può essere intercettato da qualsiasi strumentazione, muove a proprio piacimento il satellite per chiedere un pagamento di diversi miliardi di dollari altrimenti si dichiara pronto a far sprofondare la California e distruggere il Pentagono. Quando tutto sembra perso ecco che Raybech si mette in moto e con l’aiuto di un cameriere del treno, mette ko l’intera squadra di mercenari salvando ogni cosa.

© Riproduzione Riservata.