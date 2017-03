The Flash/ Oggi, martedì 14 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

THE FLASH 3, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 14 marzo 2017) - Stasera, martedì 14 marzo 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento con la serie televisiva The Flash. Questo non per la fine della serie, ma per un cambiamento di programmazione di Italia 1 che ha deciso di spostare al sabato le tre serie The Flash, Supergirl e Arrow. Queste torneranno il prossimo venticinque marzo in prima serata. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con il decimo episodio della terza stagione ''Plunder'', ci ritroveremo tra una settimana con l'undicesimo dal titolo ''Vivo o morto''. Al posto di The Flash e delle altre due serie televisive andrà in onda il film di Christopher Nolan ''Batman Begins''. Questo è il primo capitolo di una nuova trilogia sull'eroe mascherato della Dc Comics e che prevede due sequel firmati sempre da Nolan. Sicuramente il film è adatto alla serata dove di solito vedevamo i tre supereroi andare in onda. Al loro posto c'è un film molto interessante e che piacerà molto al pubblico.

