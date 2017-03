UN AMORE DI NONNA/ Su La5 il film con Christiane Horbiger (oggi, 14 marzo 2017)

UN AMORE DI NONNA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 14 MARZO 2017: IL CAST - Un amore di nonna, il film in onda su La5 oggi, martedì 14 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale Oma wider Willen, è stata coprodotta tra Austria e Germania ed in particolare dalla casa cinematografica Lisa Film Produktion con la collaborazione della ARD Degeto Film. La regia è stata affidata a Sigi Rothemund. Nel cast sono presenti Christiane Horbiger, Peter Weck, Luna Baptiste Schaller, Elisabeth Lanz e Mathias Hermann. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN AMORE DI NONNA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 14 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in Austria e per la precisione nella meravigliosa città di Vienna. Qui vive da diversi anni una donna di nome Henriette (Chrsitiane Horbiger) che ha saputo ottenere molto dalla propria vita ma non tutto, infatti, le principali soddisfazioni la donna ha saputo ottenerle in ambito lavorativo mettendoci grande tenacia e dedicando molto del proprio tempo, probabilmente troppo. Henriette lavora per un’azienda di livello internazionale nella quale con il passare degli anni e con la capacità di portare avanti le varie pratiche affidatele con grande professionalità, ha scalato varie poltrone dirigenziali fino ad arrivare ad essere un importante punto di riferimento. Tuttavia vi sono momenti delle proprie giornate in cui Henriette si rende conto di essere terribilmente sola, la propria famiglia è lontana e soprattutto lei non trova mai il modo per stare un po’ di tempo assieme alla figlia e soprattutto alla nipotina. Una sera davanti al cammino della propria casa prende una decisione molto importante, è arrivato il momento di staccare un la spina con gli impegni di lavori diminuendoli progressivamente fino ad arrivare ad azzerarli. Organizza con la nipotina qualche giorno da trascorrere insieme in una villetta di campagna. La vicinanza della piccolina fa molto bene ad Henriette che finalmente si rende conto quali sono le cose veramente importanti nella vita e che ha spesso fin troppo tempo al lavoro e a tutti gli impegni collegati. Sono giornate molto belle in cui la donna finisce per trovare un uomo nei confronti del quale focalizzare le proprie azioni e quindi regalarsi nuove emozioni che probabilmente non avrebbe mai pensato di poter vivere nella propria vita. Insomma Henriette finisce per dimostrarsi quella che può essere definita senza dubbi un amore di nonna, in tutti i sensi.

