UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 14 marzo: Marina innamorata di due uomini, sposerà Roberto?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: MARINA ANDRA' FINO IL FONDO? - Il giorno delle nozze di Marina e Roberto è finalmente arrivato. Dovremo attendere con trepidazione la puntata di Un posto al sole di questa sera per scoprire se la Giordano avrà il coraggio di andare fino in fondo in questo progetto o se i recenti incontri con Matteo la faranno cambiare idea: la donna, infatti, sarà molto turbata di fronte alla consapevolezza di amare due uomini allo stesso tempo e faticherà a nascondere questo stato d'animo. Riuscirà a chiarirsi le idee prima del fatidico sì. Quando si parla di notizie tanto importanti, le anticipazioni ufficiali diffuse dalla Rai restano particolarmente criptiche, quindi i telespettatori dovranno solo pazientare per ottenere la risposta a questo importante quesito. Per quanto riguarda le vicende di Angela e Franco, dopo l'avvicinamento degli ultimi giorni, la coppia dovrà fare i conti con le differenti vedute nei confronti di Luca: se Franco penderà letteralmente dalle sue labbra, convinto che l'amico non abbia avuto a che fare con quanto accaduto ad Antonio, non si potrà dire la stessa cosa da parte della sua compagna, che non si fiderà del poliziotto. E la fiducia verso Luca mancherà anche in Ornella: la dottoressa avrà un nuovo confronto con l'uomo, a suo avviso colpevole della morte di Antonio. La tensione tra loro sarà molto forte...

© Riproduzione Riservata.