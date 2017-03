Una Vita / Anticipazioni puntata 15 marzo: riaffiorano i ricordi di Cayetana, li accetterà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: CAYETANA ACCETTA LA SUA IDENTITA'? - La puntata di Una vita di domani sarà imperdibile per quanto riguarda la conferma dell'identità di Cayetana. Mentre Teresa si preparerà a diventare una presenza costante ad Acacias 38, diventando la tutrice di Tano (grazie all'appoggio di Felipe e Mauro), tutto si farà improvvisamente chiaro nella mente della vedova di German. Colei che non aveva creduto alla confessione di Fabiana, rifiutandola come madre, rivivrà quel drammatico incendio in casa Sotelo Ruz oltre che l'abbandono e lo scambio con la sua amica 'Cayetana'. Il passato tornerà tanto prepotentemente in lei, da spingerla a correre dalla domestica ed informarla sui recenti sviluppi. Proprio Fabiana che si stava preparando all'addio da Acacias 38, vedrà la figlia di fronte a lei: ma quali saranno le sue vere intenzioni? Nonostante il suo sguardo truce e minaccioso, Cayetana si sentirà finalmente pronta ad accettare Fabiana nel suo ruolo di madre?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: NOVITA' PER MAXIMILIANO - Nelle ultime puntate di Una vita Maximiliano ha evitato le ripercussioni di Maila inerenti all'articolo da lui pubblicato. Solo l'intervento di Pablo, prima, e di Mauro, poi, hanno fatto in modo che il padre di Leonor non finisse in grossi guai a causa della sua testardaggine. Dopo questi gravi rischi, il signor Hidalgo porrà fine alla sua vendetta nei confronti del fantomatico chirurgo? Se qualcuno pensa che la questione sia destinata a finire qui si sbaglierà di grosso: Maximiliano sarà deciso a porre fine ai subdoli piani legati agli approfittatori quali Malia o altri uomini simili a lui. Per questo chiederà aiuto a Felipe e insieme a lui darà vita ad un'azione legale collettiva per punire tutti i finti dottori. Potranno prendervi parte tutte le persone che in qualche modo hanno subito le conseguenze di questi loschi personaggi, tanto da rischiare gravemente la loro salute. Sarà la volta buona per chiudere in bellezza una simile delicata questione?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: CAYETANA RICORDA IL SUO PASSATO - Sarà una puntata molto importante quella che i telespettatori di Una vita potranno seguire domani su Canale 5. In essa, infatti, Cayetana continuerà ad evidenziare il suo odio nei confronti di Fabiana che si recherà da lei per dirle addio, comunicandole la partenza da Acacias 38. La domestica verrà cacciata in maniera molto violenta, anche se poco dopo accadrà qualcosa di sorprendente: durante la notte Cayetana ricorderà alcuni avvenimenti del suo passato e tutto le risulterà chiaro. Rivedrà la madre Fabiana che, dopo l'incendio che ha devastato l'abitazione dei Sotelo Ruz, l'ha abbandonata di proposito facendola passare come l'unica erede di questa ricca famiglia. In preda alla disperazione più totale, la vedova di German si recherà nel cuore della notte presso il dormitorio della domestica, dando l'impressione di essere furiosa con lei. Quali saranno le sue vere intenzioni? Farà del male alla donna che l'ha messa al mondo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: CALANDA CHIARISCE IL SUO PIANO - Il piano di Calanda si farà finalmente chiaro nella puntata di Una vita che andrà in onda domani sulla rete ammiraglia Mediaset. In tele appuntamento scopriremo che le intenzioni dell'amico di Martin, da lui conosciuto nelle Filippine, non saranno affatto buone: vorrà coinvolgerlo in un attentato anarchico nei confronti di qualche ricca personalità di calle Acacias. Dovrà essere Martin ad agire per suo conto, nascondendo una bomba nel quartiere e mietendo vittime e distruzione. Di fronte a tale richiesta la reazione del fidanzato di Casilda non si farà attendere: non sarà convinto che sia giusto commettere un simile delitto e cercherà di uscire fuori da questo progetto anarchico senza tragiche conseguenze. Ma siamo davvero certi che ci riuscirà? O sarà questo l'inizio di problemi ben peggiori per il simpatico garzone della sartoria e per la ragazza della quale si è innamorato?

© Riproduzione Riservata.