UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Teresa rivede la luce in fondo al tunnel?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA SI SENTE MEGLIO! - Non sono tempi facili per Teresa nelle puntate spagnole di Una vita nelle quali la maestra ha recentemente dovuto affrontare la (presunta) morte di Mauro. Anche se ha avuto l'impressione di avere visto l'amato in strada tra altre persone, Teresa continuerà a credere di essersi sbagliata e a pensare che sia accaduto il peggio al poliziotto. Il suo stato di disperazione subirà un piccolo miglioramento grazie a Tirso, un bambino non vedente di cui Teresa e Fernando si prendono cura al patronato da qualche tempo. Le sue condizioni di salute non miglioreranno (almeno inizialmente) tanto che Fernando proporrà alla moglie di accogliere il bambino nella loro casa. Teresa sarà entusiasta di questa richiesta e comincerà a preparare la stanza per Tirso aiutata da Cayetana, stranamente ancora molto altruista verso l'amica e la creatura in arrivo. Ma le buone notizie non finiranno qui: dopo avere contattato un luminare della medicina, Fernando riuscirà a dare una possibilità di guarigione al bambino che comincerà a dare qualche segno di miglioramento: Teresa sarà al settimo cielo e bacerà il marito...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 14 MARZO: RAMON E TRINI PRESTO SPOSI - Buone nuove giungono dalla famiglia Palacios che potrebbe presto ricompattarsi, dopo i recenti problemi causati dalle manipolazioni di Lourdes. Nella puntata di Una vita di oggi pomeriggio, infatti, Trini sembrerà essere contraria ad un ricongiungimento con Ramon, dopo che quest'ultimo l'ha fatta soffrire mettendo spesso in discussione le sue parole. Ma di fronte ad una proposta di matrimonio in grande stile la donna cederà: Ramon le chiederà di sposarla e fra le lacrime Trini accetterà, trovando anche la completa approvazione di Maria Luisa. Quest'ultima ammetterà di avere ascoltato la confessione della madre e di essere a conoscenza delle vere motivazioni del suo ritorno dall'Argentina. Le indagini riguardanti il passato di Teresa riprenderanno grazie all'aiuto di Felipe: quest'ultimo convincerà la maestra a non rinunciare all'aiuto di Mauro, né tanto meno ad allontanarsi da Acacias 38. Per questo le proporrà di trasferirsi nel palazzo, diventando ufficialmente la tutrice di Tano. Le accetterà?

