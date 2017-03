UOMINI E DONNE/ Andrea Damante in crisi con Giulia De Lellis? Retroscena shock (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: CRISI NERA PER ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS? - Andrea Damante e Giulia De Lellis sono già in crisi? Una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne non naviga in buone acque ma rimane insieme solo per una mossa pubblicitaria? Queste le ultimissime indiscrezioni sulla coppia formata dall'ex tronista veronese e la fashion blogger romana. Dietro la storia che lega Andrea e Giulia, da tempo girano incessantemente numerose notizie di gossip e, tra progetti musicali e altro, non passa giorno che la coppia non sia una delle protagoniste delle news che albergano il "primo piano" dei blog che si occupano di cronaca rosa. Andrea e Giulia si sono conosciuti alla corte di Maria durante Uomini e Donne e, dopo numerosi alti e bassi ed esterne ricche di passione ed emozioni, Andrea ha deciso di viversi Giulia anche fuori dal programma. Di seguito, per il deejay è arrivata l'esperienza al Grande Fratello Vip e, il reality show ha aperto le porte dello spettacolo proprio ad entrambi. La diatriba con Asia Nuccetelli poi, ha portato fama e successo a tutti e tre e quindi, a conti fatti, la cosa ha giovato in "toto". Secondo quanto si legge su Novella 2000 però, la coppia sarebbe già scoppiata: “Si dice che Andrea Damante in una sera, con tre serate in discoteca, abbia guadagnato ventiseimila euro e che ora vorrebbe condurre un nuovo format televisivo. Inoltre la coppia che forma con Giulia De Lellis sarebbe già scoppiata, ma starebbero insieme solo a favor di paparazzi". Andrea e Giulia, a differenza delle altre volte, non hanno replicato alle "accuse" di Roberto Alessi ma, alcuni fan in rete, hanno fiutato ancora amore nell'aria. Tramite le Instagram Stories di Eugenio Colombo infatti, pare che i quattro si siano riuniti per cenare insieme e, questo piccolo indizio ha fortemente rincuorato i "Damellis". Nonostante questa “rassicurazione” i fan di Andrea e Giulia però, continuano ad essere preoccupati anche perché, da alcune settimane scarseggiano online perfino gli scatti di coppia che invece prima erano all’ordine del giorno. La coppia è solo diventata più riservata oppure qui “crisi” ci cova?

© Riproduzione Riservata.