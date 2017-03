UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Desireè Popper e Rosa Perotta ai ferri corti (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: FUOCHI E FIAMME TRA DESIREE’ POPPER E ROSA PERROTTA – Desireè Popper e Rosa Perrotta sono le nuove troniste di Uomini e donne. Entrambe bellissime, hanno deciso di trovare l’amore in televisione attirando dei corteggiatori molto diversi. Desireè, infatti, sta sbaragliando la concorrenza mostrandosi come una ragazza dolce, solare e semplice mentre Rosa non ha mai nascosto di volere al suo fianco una persona elegante e raffinata. Nelle prime esterne con i rispettivi corteggiatori, Desireè ha messo in evidenza le differenze con Rosa che non ha affatto gradito i paragoni. La Perrotta, infatti, non crede affatto di avere al proprio fianco una persona così semplice. In puntate, tra Desireè e Rosa sono volate frecciatine al veleno e anche Tina Cipollari che, inizialmente aveva promosso a pieni voti la brasiliana, comincia ad avere dei dubbi sulla sua semplicità. Tra le due troniste, dunque, non scorre buon sangue.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA SOFFIA SOLEIL SORGE’ A LUCA ONESTINI? – Soleil Sorgè è la grande protagonista del trono classico di Uomini e Donne, La splendida corteggiatrice continua a dividersi tra Luca Onestini e Marco Cartasegna. Nonostante la gelosia dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, infatti, Soleil non disdegna le attenzioni di Marco al punto da averlo definito il ragazzo che ha sempre cercato. Da parte sua, anche il tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che Soleil ha ciò che cerca in una donna e il feeling tra i due cresce sempre di più. Soleil, infatti, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla conoscenza con Marco e Luca Onestini, ad un passo dalla scelta, potrebbe perdere quella che, insieme a Giulia Latini, è l’unica corteggiatrice che è riuscita davvero a conquistare le sue attenzioni. Marco Cartasegna, però, con i suoi complimenti e le sue attenzioni si sta facendo strada nel cuore della Sorgè. Il 26enne milanese riuscirà a soffiare la corteggiatrice a Luca?

