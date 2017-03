UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Luca Onestini e Soleil Sorgè, arriva il colpo di scena? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: COLPO DI SCENA TRA LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE’? – Il percorso di Luca Onestini è sempre più vicino alla conclusione. Il tronista di Uomini e Donne si sta concentrando solo su Soleil Sorgè e Giulia Latini con le quali il rapporto è molto diverso. Luca, infatti, da una parte continua ad essere molto attratto fisicamente da Soleil ma a non fidarsi di lei; dall’altra, invece, ha ritrovato in Giulia la ragazza dolce e pacata che l’aveva conquistato all’inizio del suo percorso. Soleil e Giulia sono molto diverse tra loro ma entrambe hanno fatto breccia nel cuore di Luca che potrebbe annunciare la scelta già nelle prossime registrazioni. I fans sono quasi tutti schierati dalla parte di Giulia Latini anche se Luca potrebbe spiazzare tutti e scegliere Soleil Sorgè. A fornire qualche indizio in tal senso è il Vicolo delle news che ha pubblicato lo screenshot di un like lasciato dal fratello di Luca Onestini ad un video pubblicato da Soleil. Secondo alcuni fans, il like del fratello di Luca è un chiaro indizio su quella che sarà la scelta di Onestini. Soleil Sorgè e Luca Onestini, dunque, formeranno la nuova coppia di Uomini e Donne?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE’ PUNTA AL TRONO? – Soleil Sorgè, come tutte le grandi protagoniste di Uomini e Donne, divide il pubblico. Da una parte c’è chi crede alle sue buone intenzioni ammirando la sua grinta e la sua determinazione; dall’altra, invece, c’è chi è convinto che Soleil abbia un solo obiettivo ovvero quello di conquistare il trono. Un’opinione che ha anche Desireè Popper che, nell’ultima puntata del trono classico, ha puntato il dito contro la corteggiatrice accusandola di essere pronta ad uscire con tutti pur di far parlare di sé. Soleil, infatti, non sentendosi molto apprezzata da Luca Onestini ha deciso di uscire anche con Marco Cartasegna che continua a riempirla di complimenti. Quali sono, dunque, le vere intenzioni di Soleil? Lo scopriremo con la scelta di Luca Onestini.

