UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti: presto una famiglia per la coppia?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GRANDI PROGETTI PER SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI – Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti festeggeranno il primo mese insieme il 16 marzo. La coppia di Uomini e Donne è sempre più felice e innamorata al punto da aver già iniziato una convivenza in una piccola casa di Roma. Mentre Emanuele sta fuori tutto il giorno, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi si è trasformata in una perfetta casalinga. Felice della scelta fatta, ai microfoni del sito Isa e Chia, Sonia Lorenzini non nasconde il sogno di formare presto una famiglia col fidanzato. Una scelta di cui Sonia non si è mai pentita essendo stata colpita sin dall’inizio dal pallanuotista: “Di Emanuele ce n’è uno! Di lui, mi ha colpito tutto! Ai miei occhi è un uomo per tanti versi, mi ha colpita sin dal primo intervento. La sua voce, il suo essere deciso, forte, intelligente, il suo essere presuntuoso e sicuro di sé che nasconde dietro anche una dolcezza indescrivibile. Era quello attento, dai gesti semplici ma significativi. Non gli sfuggiva nulla di ogni mio comportamento o sguardo, ma al di là di tutto c’è stato un qualcosa di forte fin da subito: si tratta di chimica, di sensazioni che percepisci a pelle”, ha dichiarato l’ex tronista. Pur stando insieme da poco tempo, la Lorenzini ed Emanuele parlano già di figli: “Vogliamo creare qualcosa insieme! Parliamo già di bambini: Emanuele ne vuole 3, io sono preoccupata... Una volta pensavo di fermarmi a uno, massimo due, invece lui si allarga!”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI LANCIA UNA LANCIA A FAVORE DI MARIO SERPA – Mentre Sonia Lorenzini si gode il suo amore con Emanuele Mauti, Mario Serpa fa i conti della fine della sua storia d’amore con Claudio Sona. La rottura tra Claudio e Mario, tuttavia, non ha fatto gioire Sonia, nonostante Serpa, durante il suo trono, abbia fatto di tutto per metterla in cattiva luce. La Lorenzini, però, non prova alcun risentimento nei suoi confronti. “Specifico che per me Mario poteva esserci sempre, non era quello il problema, ma se proprio doveva commentare il mio trono mi sarebbe piaciuta un po’ di obiettività. Me lo sono ritrovata lì che prima mi ha accusato di aver fatto di tutto per arrivare al trono, poi di aver preso per il culo il D’Angelo, in seguito è arrivato l’attacco sulle esterne prive di contenuti, poi ero solo interessata ad Alessandro Schincaglia e, alla fine, la storia dell’accordo con Federico! Ho passato tutto il mio trono a dovermi giustificare con lui. Non ho mai capito bene perché Mario fosse così rancoroso nei miei confronti e perché avesse il dente così avvelenato” – ha dichiarato Sonia che, però, decide di non vendicarsi – “Abbiamo sentito e credo che questa cosa dispiaccia a tutti: la fine di una storia non è mai una cosa piacevole e non si augura a nessuno, soprattutto quando ci sono in ballo dei sentimenti e c’è qualcuno che comunque sta male. L’unica cosa che ci possiamo augurare è che si tratti di qualcosa di passeggero”.

