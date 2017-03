UOMINI E DONNE/ C’è posta per te: Giorgio scrive una lettera a Gemma, l’amore over ai tempi di Maria

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: GIORGIO A C’È POSTA PER TE, LA LETTERA PER GEMMA - Nel corso del pomeriggio di ieri, si sono registrate le nuove dinamiche televisive dello speciale di Uomini e Donne che andrà in onda questo sabato sera. Cosa accadrà a Gemma Galgani e Giorgio Manetti? I due protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, saranno alle prese con una commovente lettera che forse, traccerà i contorni di un imminente riavvicinamento. A quanto pare, secondo ciò che abbiamo letto sul VicoloDelleNews, sarà proprio il gabbiano ad avere scritto la lettera alla sua "gabbianella". Dopo la puntata speciale dello scorso 3 giugno, Gemma ha avuto modo di leggere al "suo" Giorgio, una commovente missiva che avanzava tutte le buone intenzioni verso un possibile riavvicinamento. Giorgio però, durante quella occasione, si dimostrò forse ancor più freddo e distaccato del previsto, tanto da rifiutare di potere creare un nuovo percorso d’amore con la sua adorata dama. L’uomo con molta probabilità, si è sentito ferito nell’orgoglio e così, durante quella occasione non è stato in grado di perdonare l’ex fidanzata. Lo scorso sabato pomeriggio, Gemma Galgani ha confidato a Silvia Toffanin di non avere mai chiuso la porta al suo gabbiano ed infatti… Secondo le anticipazioni e gli spoiler, questa volta è stato Giorgio a scrivere una lettera a Gemma. Il Manetti infatti, si è “cosparso il capo di cenere” ed ha confessato alla Galgani di avere avuto la sensazione di avere “sporcato i momenti insieme” dopo la loro separazione. Questi, secondo i fan, sono i primissimi tentativi utili verso il nuovo ufficiale riavvicinamento. Ogni coppia è stata presentata in studio da Alfonso Signorini e, prima di leggere la lettera, veniva presentato un video che ripercorreva tutti i momenti più importanti della loro storia d’amore. Dopo aver trasmesso la storia tra Gemma e Giorgio, i due si sono seduti l’una di fronte all’altro. Secondo quanto si legge sul VicoloDelleNews, ad oggi questo è stato senza ombra di dubbio lo speciale più commovente: siete pronti con i kleenex?

