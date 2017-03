Un passo dal cielo 4 / Eva e Cristina in lotta, anticipazioni nona puntata 14 marzo 2017

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI NONA PUNTATA 14 MARZO 2017: DUE NUOVI CASI - Siamo quasi arrivati alla fine per la quarta stagione di Un passo dal cielo: oggi, martedì 14 marzo 2017, verrà trasmessa la nona puntata, con gli episodi dal titolo “La scelta” e “Ferita mortale”, e la settimana prossima andrà in scena il gran finale di stagione. Non mancheranno, innanzitutto, due casi che terranno impegnato sia il Capo della Forestale Francesco Neri, sia tutto il corpo di Polizia. Una delle cameriera di casa Hofer verrà trovata senza vita: indagando sulla sua morte, sarà pressochè inevitabile addentrarsi tra gli intrecci della facoltosa famiglia di Anna: dinamiche complesse, che renderanno la ricerca della verità altrettanto difficile. Ma non sarà questa l’unica questione a preoccupare le autorità di San Candido, i cui volti sono così ben conosciuti dal pubblico di Un passo del cielo. In seguito, infatti, Roccia rimarrà ferito in modo piuttosto grave, colpito all’ingresso di un centro commerciale: che cosa gli è successo? Chi lo ha aggredito e chi avrebbe potuto avercela con lui? Neri e la polizia si metteranno subito sulla tracce del criminale.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI NONA PUNTATA 14 MARZO 2017: FRANCESCO E EMMA - Spazio anche alle faccende sentimentali in Un passo dal cielo 4, e naturalmente al centro dei pensieri dei telespettatori non possono che esserci Francesco ed Emma. O Francesco e Livia, faremmo meglio a dire ora: ebbene sì, dal momento che - come abbiamo visto ormai sette giorni fa - l’ex moglie del Neri è tornata alla palafitta in lacrime, e il loro rapporto si sta pian piano rinsaldando. La donna ha ricominciato a parlare anche del figlio, e ha chiesto a Francesco se è pronto a visitare la tomba del piccolo insieme e ripartire con una nuova vita. Il Capo della Forestale, dunque, sembra più vicino che mai alla sua compagna: Emma, però, è tornata a San Candido e le anticipazioni rivelano che, ad un certo punto, si troverà in pericolo. Francesco non ci penserà due volte e accorrerà in suo aiuto, ma forse questo nuovo incontro non porterà ulteriori sviluppi: la giovane etologa ha capito che il cuore di Neri sarà sempre della moglie? Staremo a vedere…

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI NONA PUNTATA 14 MARZO 2017: EVA, CRISTINA E NAPPI - Un passo dal cielo 4 non delude il suo pubblico e riporta sulle scene anche il triangolo composto da Eva, Cristina e Vincenzo Nappi. Quest’ultimo si è avvicinato molto alla sorella di Huber nel corso delle ultime puntate, ma una volta che Eva ha messo di nuovo piede a San Candido sembra aver smesso di ragionare. Con un inevitabile scontro tra le due giovani donne: le anticipazioni rivelano infatti che a San Candido verrà realizzata la tradizionale Korb Fest, che in parole povere è un’asta di picnic, dove ci si aggiudica anche di mangiare in compagnia di qualcuno. La competizione tra Eva e Cristina sarà serrata: e, come se non bastasse, alla fine la finta fiamma di Fedez deciderà di licenziare la Huber da Bed & Breakfast, senza però raccogliere una resa tanto scontata da parte di Cristina. Insomma, la guerra tra le due per il cuore di Nappi sembra aperta.

