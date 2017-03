Uomini e Donne Oggi / Anticipazioni: quale Trono va in onda? Trono Classico, pioggia di critiche per Rosa!

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: c'è feeling tra Rosa e Mattia, ma una frase di Desirèe non piace (oggi 14 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne continua e lo fa con la seconda parte del Trono Classico. Si va avanti con le prime esterne di Desirèe Popper e Rosa Perrotta, le nuove tronista, tra le quali sembra già nata qualche rivalità. Dopo l'esterna in comune con Giorgio, oggi si ritorna a Rosa che ha deciso di uscire con Mattia a differenza di Desirèe che non l'ha scelto per come era vestito. Mattia la ritiene una motivazione poco valida ma tornati in studio la questione tiene botta e trova l'appoggio di Gianni Sperti e Marco Cartasegna che conferma il fatto che inevitabilmente l'impatto esteriore è la prima cosa che si nota in tale situazione. Intanto Mattia dichiara di essere stato molto bene con Rosa così si balla e Giulia ne approfitta per ballare con Luca. Intanto Andrea ha dei fiori per Désirée e insieme ballano musica brasiliana, intanto Marco balla con Stéphanie, uno dei corteggiatori si ritira e Alberto si dichiara per Rosa.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Classico: pioggia di critiche per Rosa, Mariano cambia idea su Desirèe (oggi 14 marzo 2017) - Intanto prende la parola Mariano Catanzaro che è sospettoso della conoscenza pregressa tra Rosa e Alex; va così in onda la loro esterna e i due ricordano proprio di quando si sono conosciuti e di come allora entrambi erano fidanzati ma lui le mandava dei messaggi per farle capire che le piaceva e a cui lei rispondeva! Una rivelazione che in studio scatena grandi polemiche: Jack lo trova un comportamento deplorevole mentre Mattia dichiara di aver cambiato idea su di lei dopo questa dichiarazione. Si passa alla visione dell'esterna di Jakob con Desirèe, un avventuroso percorso per i due in cui arriva anche un momento di malinconia per la tronista che, in studio, dice di essersi trovata molto bene col corteggiatore, anche se qualcuno non è d'accordo avendola invece trovata fredda. Si continua con le esterne di Desirèe e tutti i complimenti sembrano essere per lei, ma c'è chi si schiera dalla parte di Rosa, trovandola molto più coerente rispetto alla Popper. Si conclude allora con Mariano che, dopo esser partito orientato per Rosa, si dice coinvolto dal sorriso di Desirèe.

© Riproduzione Riservata.