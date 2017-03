Uomini e donne/ Aldo Palmeri e Alessia Cammarota nello speciale C'è Posta per Te, preparate i fazzoletti!

Uomini e donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota nello speciale C'è Posta per Te (Trono Classico) - I panni sporchi si lavano in famiglia e potrebbe esserci famiglia più bella e accogliente di quella di Uomini e donne per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota? Anche i due piccioncini delle passate edizioni del trono classico prenderanno posto in studio per lo speciale Uomini e donne e per le famose olimpiadi della tv e, in particolare, loro saranno protagonisti di una delle buste che consegneranno a C'è Posta per Te. A quanto pare i due hanno molto da dirsi e Aldo ha molto da farsi perdonare ed ecco perchè questa consegna sarà sicuramente una delle più viste e più commuovente. Il tronista ha tradito la moglie dopo una serie di discussioni e una vera e propria crisi per il loro matrimonio. Lui stesso lo ha ammesso sui social per mettere fine a congetture e sproloqui da parte dei fan, o presunti tali, ma adesso l'allarme è rientrato. Aldo e Alessia stanno cercando di ricostruire la loro famiglia per il bene del loro piccolo Niccolò e sabato 18 marzo saranno in prima serata, su Canale 5, proprio per quella che si preannuncia una delle storie più intense di Uomini e donne e di C'è Posta per Te. Non sappiamo ancora se i due saranno gli unici protagonisti oppure no ma dalla foto postata ieri sui social sembra proprio che i due siano accompagnati da un'altra coppia storica del programma, ovvero Eugenio Colombo e Francesca del Taglia. Cosa sucederà? Lo scopriremo solo sabato sera ma siamo sicuri che i fan apprezzeranno non solo lo show in sé ma anche la storia dei Palmarota.

