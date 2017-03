VERONICA SOGNI / Video, la sua prima audizione di X Factor: la stessa edizione tragica di Cranio Randagio

VERONICA SOGNI, VIDEO: PRIMA AUDIZIONE DI X FACTOR, LA STESSA EDIZIONE TRAGICA DI CRANIO RANDAGIO (OGGI 14 MARZO 2017) - Se n’è andata via Veronica Sogni, una splendida ragazza così giovane eppure con così tante esperienze nel mondo dello spettacolo: voleva sfondare prima come Miss e poi come concorrente di X Factor dato il suo amore per la musica. Ieri sera lo staff del talent musicale ha voluto ricordare in maniera speciale la ragazza morta per un cancro al seno che non se n’è mai più andata dal 2012: prima con un post su Facebook che ricordava la sua prima audizione ad X Factor 9 e poi con il video della sua esibizione ai Bootcamp dove si fermò il suo sogno prima della fase finale del talent condotto da Alessandro Cattelan. «Tutto lo staff di X Factor è vicino ai famigliari e agli amici di Veronica Sogni, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere durante le Audizioni di #XF9. Ciao, Veronica». Era la stessa edizione di Cranio Randagio, il giovane rapper morto a fine 2016 in condizioni ancora tutte da chiarire a Roma dopo un party: due giovani vite, spente per motivi diversissimi ma che contribuiscono ad una drammatica analisi su quell’anno che resterà per sempre, purtroppo, impresso nella memoria di giudici, collaboratori e pubblico di X Factor. Ciao Veronica e ciao cranio.

VERONICA SOGNI, VIDEO: L’EX MISS ITALIA È MORTA PER UN CANCRO INCURABILE (OGGI 14 MARZO 2017) - Il web ieri è stato invaso da messaggi, condivisioni e post su Veronica Sogni, la bella 28enne scomparsa troppo presto per un male incurabile: è deceduta per un cancro al seno scoperto nel 2012 e a dare l'annuncio della morte dell’ex reginetta di bellezza, che aveva conquistato la fascia di Miss Sasch Modella Domani, proprio il sito di Miss Italia, che l'ha ricordata con un lungo messaggio. «Un angelo dai capelli corti, con la testa piena di sogni, come il suo cognome, è volato in cielo», comincia così il saluto di Miss Italia, che ha raccontato come è cambiata la storia di Veronica Sogni: il 24 dicembre 2012 «le fu diagnosticato un tumore al seno e con la chemioterapia perse tutti i capelli». Gli amici si erano abituati a vederla con la testa rasata, comprese le sopracciglia. «Sembro una guerriera masai», diceva e tempo dopo commentava: «Io non mi sono mai vergognata, anzi mi sono piaciuta: in passato avevo provato tutti i tagli e i colori possibili e questa era una novità». La malattia si è poi diffusa al fegato proprio quando Veronica Sogni pensava di stare finalmente bene: «Qualche anno fa mi avrebbero dato sei mesi di vita. Adesso non è più così». Anche oggi tantissimi sono i commenti sui social per “questo giovane angelo volato via” come i suoi amici ripetono in continuazione assieme alla famiglia.

