VLADIMIR LUXURIA / Rivoluzione? Uno spot per un detersivo... (Isola dei famosi 2017, 14 marzo)

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA NEL REALITY DI CANALE 5: QUESTA LA VERA RIVOLUZIONE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) – Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 va in onda una nuova puntata serale del reality l’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi con la preziosa collaborazione di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista fissa e di Stefano Bettarini in quelli di inviato speciale sull’isola. Proprio Luxuria è tra le note più lieti del programma, capace di dare sempre brio a tutte le discussione rendendole tutt’altro che banali. In una recente intervista rilasciata ad AdnKronos per la presentazione del suo ultimo libro intitolato “Il coraggio di essere una farfalla”, Luxuria ha sottolineato come la vera rivoluzione per le trans sarebbe quella di essere delle perfette donne di casa: “Faccio un appello, voglio fare la pubblicità di un detersivo. Una vera rivoluzione sarebbe poter essere modelli di donna normale, una donna sobria, di casa. Per anni le trans hanno dovuto eccedere per esistere,ora la vera rivoluzione sarebbe davvero fare la pubblicità di un detersivo”.

VLADIMIR LUXURIA, L’OPINIONISTA NEL REALITY DI CANALE 5: LA PUNTUALIZZAZIONE DELLA BATTAGLIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, 14 MARZO) – Vladimir Luxuria si sta dimostrando nello studio dell’Isola dei famosi, opinionista assai sagace, capace sempre di toccare le corde giuste con considerazioni e domande che arricchiscono la discussione di elementi di interesse per il pubblico a casa. Una delle sue frasi più celebri è stata quella in cui ha punzecchiato Eva Grimaldi sulla sua love story con Imma Battaglia. Una frase che qualcuno ha ritenuto essere stata offensiva nei riguardi dei diretti interessati e che in particolare avrebbe fatto arrabbiare proprio Imma Battaglia. Una versione che è stata smentita dalla stessa Battaglia nel corso di un’intervista rilasciata a Gay.it: “Vladimir, in fondo, non faceva altro che il suo lavoro. Eva in quel preciso momento fu provocata da Vladimir e, dopo la sua domanda tentennò. Anche io, in quel momento, da casa, mi chiesi il perché della sua risposta, ma poi me ne feci una ragione. Eva è talmente ingenua, nell’accezione positiva del termine, che magari avrà avuto paura di ferire qualcosa o qualcuno. Chissà…”.

