YOUNGER / Anticipazioni puntata 14 marzo 2017: un nuovo amore in arrivo per Liza?

YOUNGER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 14 marzo 2017, Fox Life trasmetterà due nuovi episodi di Younger, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Lavori pericolosi" e "Attrazioni pericolose". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Liza (Sutton Foster) deve affrontare diverse difficoltà, fra un problema intimo di Kelsey (Hilary Duff), che non riesce ad estrarre la sua coppetta mestruale, e gli ormoni di Diana (Miriam Shor). Quest'ultima ha alcuni problemi ad entrare in contatto con un editore che l'attrae particolarmente e non accetta un'incursione di Liza nella sua conversazione con Charles (Peter Herrmann). Più tardi, Maggie (Debi Mazar) invita Liza ad uscire insieme, ma l'amica inizia ad essere preoccupata sull'età che potrebbe dimostrare in quel contesto. Arrivate alla mostra fotografica, Maggie nota che ci sono molte più persone di quante lei sia mai riuscita a radunarle. La serata in compagnia di Kelsey e le sue amiche non riesce bene, soprattutto perché le ragazze suggeriscono all'editrice di scaricare l'amica per andare a bere qualcosa insieme. Una volta tornata a casa, Liza è completamente ubriaca e non si rende conto dello stato d'animo della coinquilina, che a quel punto si risente della sua mancanza. Il giorno dopo, Diana le rivela di aver saputo che Charles è sul punto di divorziare e le annuncia di voler affondare il colpo. Diana incarica Liza di organizzare una festa con cui irretire l'autore su cui ha messo gli occhi, ma i suoi sforzi risultano vani. Più tardi, l'ex marito le chiede un aiuto per riprendersi la barca che si è giocato in una partita di golf, sottolineando come la nuova compagna non lo comprenda da quel punto di vista. Più tardi, al party, Kelsey manifesta ad Anton (Thorbjørn Harr) qualche dubbio sul reale motivo per cui ha sottoscritto il contratto per il libro con la sua società. Annabelle (Jane Krakowski) è invece fuori controllo a causa di qualche bicchiere di troppo, che la porta a sbattere contro la vetrata del locale. Alla fine, Liza riesce ad essere di supporto per l'editrice per la realizzazione della sua serata.

YOUNGER, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 14 MARZO 2017, EPISODIO 7 "LAVORI PERICOLOSI" - Liza non riceve in tempo il pagamento delle tasse scolastiche da parte del suo ex marito e deve quindi ingoiare tutto il suo orgoglio per guadagnare dei soldi facili. Il tutto, ovviamente, senza far scoprire nulla a Josh. Inizia quindi a vendere la sua biancheria intima on-line, nella speranza di non destare dei sospetti. Intanto, Kelsey continua a confondere la linea di demarcazione che divide il campo dell'editoria da quello sentimentale con il suo autore di rilievo, Anton. EPISODIO 8 "ATTRAZIONI PERICOLOSE" - La fatica di essere una circa 20enne in carriera sta mettendo a dura prova Liza, soprattutto dal punto di vista dell'energia. Scopre in seguito che il suo editore ha bisogno di una baby sitter ed inizia a pensare di poter finalmente trovare qualcosa di più consono alla sua età. In modo inaspettato, i due avranno modo di avvicinarsi durante una cerimonia di premiazione. Nel frattempo, la moglie di Anton accusa Liza di avere una relazone con lui, spingendo Kelsey a prendere una decisione chiara riguardo alla sua relazione con l'autore.

