AMICI 16 / Ed. 2017, anticipazioni e news: Riccardo e Lo Strego in crisi, il serale fa salire l'ansia

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO E LO STREGO IN CRISI PER IL SERALE – Riccardo Marcuzzo e Lo Strego, dopo aver animato il pomeridiano di Amici 16, si preparano ad essere i veri protagonisti del serale di Amici 2017. Riccardo parteciperà al serale di Amici 2017 con la squadra blu di Elisa mentre Lo Strego con quella bianca di Morgan. Per i due cantanti, però, il serale sarà addirittura più difficile del pomeridiano. Morgan, infatti, ha stroncato sia Riccardo che Lo Strego. Quest’ultimo è convinto di aver conquistato un posto nella squadra bianca solo perché aveva già la maglia verde del serale. Morgan, infatti, non è per nulla convinto del suo talento considerando il suo modo di cantare e di scrivere datato. Dall’altra parte, invece, Riccardo pur avendo fatto tesoro dei complimenti ricevuti da Elisa e da Rudy Zerbi ha subito il colpo che gli ha inferto Morgan, convinto di avere di fronte un cantante da pianobar e senza talento nella scrittura. Entrambi, tuttavia, sono pronti a dimostrare il proprio valore e, soprattutto, a far cambiare idea a Morgan. Per Lo Strego sarà più facile la missione potendo lavorare quotidianamente con Morgan e potendo contare sull’aiuto di Boosta di cui il coach della squadra bianca si fida totalmente. Riccardo, invece, dovrà affidarsi ad Elisa e a Zerbi con la voglia di riuscire a strappare i complimenti anche a Morgan. Nel frattempo, Emma Marrone, la grande assente del serale di Amici 16 ha lanciato un messaggio agli allievi dai social. "In bocca al lupo ai mitici nuovi coach e a tutti i ragazzi - ha scritto la Marrone sui social -. Un bacione alla mia Maria De Filippi".

