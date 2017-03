Alex Belli e Katarina Raniakova/ Matrimonio finito! La modella sbotta: "Mi ha tradito molte volte"

Alex Belli e Katarina Raniakova, matrimonio finito: la modella annuncia "Da quando è diventato un divo è cambiato!" - È purtroppo giunto al capolinea il matrimonio tra Alex Belli e Katarina Raniakova. La modella slovacca ha deciso di annunciarlo nel corso di un'intervista al settimanale Chi, in edicola oggi, nel quale parla di un inaspettato cambiamento dell'ormai ex con l'arrivo della notorietà. "Con Alex ho provato di tutto. Non volevo arrivare a questo. Con lui volevo piuttosto formare una famiglia, avere dei figli. Ma alla fine mi sono accorta che non era più possibile recuperare il nostro rapporto, ormai deteriorato per diversi motivi", è con queste parole che la bella Katarina parla della rottura con Alex Belli, immortalata dal settimanale nel pieno del trasloco. Lei incalza e spiega cosa l'ha portata a prendere questa sofferta decisione: "Nel corso degli anni lui è cambiato. Da quando è diventato un divo ha iniziato a nascondermi le cose, dove andava, chi vedeva. Mi ha nascosto anche alcune questioni patrimoniali. E poi ho scoperto che si vedeva con una ragazza più giovane. Ma ho cercato sempre di perdonarlo".

Alex Belli e Katarina Raniakova, matrimonio finito: troppi tradimenti da parte dell'attore di Centovetrine - Rivelazioni tanto forti quanto inaspettate quelle fatte a Chi da Katarina Raniakova, che svela di un cambiamento dell'ex marito arrivato con la notorietà e di molto tradimenti subiti. Di una cosa però sembra essere certa, all'Isola dei Famosi Alex non l'ha tradita con la bella Cristina Buccino: "Non c’è stato. Con lei non mi ha tradito, - perà la modella chiarisce - ma con diverse altre donne sì. Penso che un po’ di popolarità gli abbia dato alla testa. Quando non era conosciuto era diverso. O almeno così mi sembrava". La storia tra la modella e l'attore di Centovetrine giunge quindi al termine anche se negli ultimi tempi si è più volte sospettato che i due fossero in crisi. D'altronde era stato lo stesso attore, qualche tempo fa, ad ammettere di aver tradito nel corso di un'intervista a Vanity Fair - "È chiaro che la fiducia viene a mancare, da parte di entrambi. Nel rapporto, più i momenti no che quelli sì. Però non c’è mai stato qualcuno che ci ha allontanato. Alla fine siamo noi i più importanti" - aveva svelato; ma stavolta la moglie ha deciso di smettere di perdonarlo e andare avanti con la sua vita.

