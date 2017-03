BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: tutti i nodi verranno al pettine nellla Terra dei Canguri?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: TUTTI I NODI VERRANNO AL PETTINE IN AUSTRALIA? - La trasferta australiana ha ufficialmente preso il via nelle puntate americane di Beautiful. In esse i Forrester e gli Spencer hanno preparato le valigie per recarsi nella Terra dei Canguri dove verrà celebrato il matrimonio di Steffy e Liam. Si troveranno tutti allegri e felici sul jet di famiglia, dando l'impressione che le recenti divergenze soprattutto a causa di Quinn siano solo un lontano ricordo. Ma si tratterà solo di calma apparente? Le puntate del trentennio della soap opera saranno una grande sorpresa, un vero regalo che non riguarderà solo le tanto attese nozze degli Steam. A quanto pare, molti nodi verranno al pettine a partire dalla querelle clandestina tra Ridge e Quinn: sempre più persone sospettano che ci sia qualcosa tra loro e Katie sarà fortemente decisa a tenere gli occhi aperti su questa coppia! Ma ci sarà dell'altro: non dimentichiamo proprio la bella amicizia che si è venuta a creare tra Eric e la madre di flirt oltre che un sentimento mai scomparso tra Brooke e Bill. Vedremo i Forrester e gli Spencer partire felici e sereni, ma come torneranno?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: KATIE DA' IL VIA LIBERA A BROOKE - Le quote di proprietà di Bill Spencer torneranno ad essere di grande attualità nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Il magnate ha proposto a Brooke di regalarle le azioni della Forrester Creations come dono di nozze: sarà dunque un ricatto in grande stile, che obbligherà la Logan a compiere un passo che non si sentiva pronta di fare, almeno in questo momento. Per questo deciderà di prendersi del tempo e di confrontarsi con Ridge e Katie riguardo a questa clamorosa novità: in ufficio rivelerà all'ex marito la proposta di Bill e poco dopo anche la madre di Will scoprirà che, quando il divorzio sarà effettivo, i due amanti potrebbero convolare a giuste nozze. Ma la sorpresa non mancherà quando Katie diventerà improvvisamente disponibile: Brooke dovrà accettare! Non solo è quanto ha sempre desiderato, ma sarà anche l'unico modo per permettere a Ridge di liberarsi di Quinn. Con questi presupposti, la risposta di Brooke sarà positiva?

