Beautiful / Anticipazioni puntata 16 marzo: Eric solo e con le spalle al muro cederà?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: ERIC ISOLATO IN FAMIGLIA - Non c'è un solo familiare di Eric che sia disposto ad accettare la sua relazione con Quinn. Nelle ultime puntata di Beautiful abbiamo visto i Forrester al gran completo rifiutare questa storia d'amore e usare ogni metodo in loro potere per separare il padre della poco affidabile Fuller. Ma vi sorprenderà sapere che nella puntata di domani della soap americana scenderanno in campo anche Pam e Charlie per allontanare la gioielliera dalla casa di moda. I due fidanzati non potranno accettare che la dark lady lavori nuovamente alla casa di moda dopo tutti i guai combinati in passato, per questo cercheranno di cacciarla dall'ufficio con la forza. Anche questa volta, come accaduto in precedenza con Wyatt alla villa, Eric sarà costretto ad intervenire per salvare l'amante da una situazione spiacevole. Non mancheranno i rimproveri nei confronti della cognata e della guardia, ma questo nuovo inconveniente servirà ad aprirgli gli occhi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: STEFFY NON TORNA A CASA - Nella puntata di Beautiful di domani Wyatt tornerà all'attacco con Steffy, cercando di farle cambiare idea riguardo il suo trasferimento a casa di Thomas. Le argomentazioni dello Spencer saranno sempre le stesse: il loro amore non potrà essere sconfitto dalle decisioni prese da Quinn né tanto meno dalle sue mosse insensate. Lui proverà a convincerla a cambiare idea ma nel frattempo Steffy dovrà tornare a casa, perché il loro amore non potrà venire meno a causa delle scelte altrui. Ma se le parole di Wyatt saranno sempre le stesse, anche la Forrester resterà ferma nelle sue posizioni: questa volta non cederà ai ricatti della suocera, facendole capire che ha sbagliato non ascoltando il suo ultimatum. Lei, dunque, resterà a casa di Thomas se Quinn non cambierà idea, lasciando villa Forrester. Ma quali saranno le vere ragioni di questa convinzione? Steffy sta forse cercando di liberarsi di Wyatt una volta per tutte?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: THOMAS INCORAGGIA LIAM - Mentre Wyatt e Steffy discuteranno dei loro problemi apparentemente insuperabili, anche a casa di Liam gli Statt saranno oggetto di discussione. Questa volta sarà Thomas a fare visita al cognato, esprimendogli di nuovo il suo punto di vista riguardo la confusione nella mente e nel cuore della sorella. Secondo il rampollo Forrester, Steffy non potrà proseguire questo rapporto a causa delle continue ingerenze di Quinn. Ma le motivazioni non si limiteranno a ciò: Thomas si dirà certo che la sorella possa essere felice solo al fianco di Liam, l'unico uomo da lei amato. La sua fermezza nei confronti di Quinn potrebbe essere solo una scusa per liberarsi di Wyatt? Di fronte a questi sospetti, Thomas inviterà l'ex cognato a non smettere di lottare. A breve Steffy potrà fare chiarezza sui suoi sentimenti, correndo di nuovo da lui! Si sbaglierà o gli Steam saranno presto destinati a tornare insieme?

