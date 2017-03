BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IN ARRIVO IL COMPLEANNO DELLA SORELLA, VIDEO (OGGI, 15 MARZO 2017) - Belen Rodriguez sempre al centro, insieme a tutta la sua famiglia, anche quando si tratta di ricordi. Proprio ieri la madre della showgirl argentina, Veronica Cozzani, è intervenuta sulla propria pagina Instagram condividendo con i followers due brevi video di circa 12 anni anni fa. Un video della festa dei 15 anni di Cecilia Rodriguez, la sorellina di Belen. Nelle immagini c’è un’atmosfera carica di gioia, si canta e si balla senza fermarsi, con una dose di divertimento non indifferente: spuntano anche il grande affetto e la forza che legano questa famiglia. Anche i followers di Veronica l’hanno immediatamente notato: “Che belli, pura allegria” ha scritto infatti un utente, e altri hanno aggiunto - riferendosi proprio a Belen e Cecilia - “meravigliose”, “Questa sì che è una festa”, “Che piccole”, “Chissà quanta nostalgia”, “Che belle le dure sorelline” e ancora “Che belle che sono Sig @veronicacozzani”. I ricordi di mamma Veronica non arrivano solo causalmente: il clan Rodriguez, infatti, si prepara a festeggiare nuovamente il compleanno di Cecilia Rodriguez. Il prossimo 18 marzo spegnerà 27 candeline: pronti a scoprire come festeggeranno? Clicca qui per vedere il video di Veronica Cozzani direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

