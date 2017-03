BIG LITTLE LIES/ Anticipazioni, sbarca in Italia il 15 marzo 2017, la serie dark con Nicole Kidman

BIG LITTLE LIES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 MARZO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, mercoledì 15 marzo 2017, la miniserie dark comedy Big Little Lies, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo "Schieramenti" e "Forte istinto materno". Lo show si basa sul romanzo omonimo della scrittrice Liane Moriarty, mentre la realizzazione per il piccolo schermo è a cura di David E. Kelley. Sette episodi sotto la guida alla regia di Jean-Marc Vallée e che metterà al centro la storia di tre amiche, Maldeline, interpretata da Reese Witherspoon, Celeste, ovvero Nicole Kidman, e Jane, alias di Shailene Woodley. Tre donne unite che affrontano la quotidianità, divise fra problemi con figli e separazioni, come nel caso di Madeline, e le ricerche sulle origini del proprio figlio, nel tentativo di trovare il padre come nel caso di Jane. Distaccata da tutte, Celeste nasconde una profonda e violenta verità, collegata alle percosse che spesso e volentieri le riserva il marito. Le vite delle tre donne verranno sconvolte da un omicidio, avvenuto mentre la scuola dei figli di tutte ha organizzato una riunione insegnanti-genitori. Al fianco delle tre protagoniste troveremo altri nomi noti, come Alexander Skarsgard, che sarà Perry Wright, mentre Adal Scott sarà Ed Mackanzie e Jeffrey Nordling assmerà il ruolo di Gordon Klein. In particolare, la produzione annovera fra le sue fila anche due delle protagoniste principali, Nicole Kidman e Reese Whiterspoon. Il pubblico americano ha già accolto la serie Tv con grande affetto, grazie ad un sapiente mix di mistero e quotidianità, che ha portato lo show a diventare una delle punte di diamante dell'emittente madre HBO. Fondamentale in tutto questo anche la location scelta per la trama, che ci porterà all'interno dei centri benessere più ad alta moda e le ville extra lusso del Nord California. Tante le similitudini con prodotti televisivi di successo, come Desperate Hoursewives e Pretty Little Liars, che hanno saputo tenere banco grazie ad una visione leggera e fresca della vita, con un pizzico di dramma e risvolti tragicomici.

BIG LITTLE LIES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 MARZO 2017, EPISODIO 1 "SCHIERAMENTI" - La popolazione di Monterey viene scossa quando all'interno di una scuola pubblica viene ritrovato il corpo di un uomo privo di vita. Il suo nome, tuttavia, non è noto. Il giorno prima, i ragazzi sono impegnati ad iniziare l'anno scolatico, fra cui cinque ragazzini della prima elementare. Madeline è spietata, ricca e temuta in tutta la città, con una figlia adolescente avuta da un precedente matrimonio e la più piccola avuta dal nuovo compagno. La sua amica, Celeste Wright, è madre di due gemelli che stanno iniziando quella stessa scuola. Jane Chapman è invece nuova in città, una madre single che si ritrova da sola a crescere il figlio Ziggy. La figlia di Renata Klein, Amabella, accusa in seguito il ragazzino di aver cercato di strozzarla, ma Ziggy nega tutto. L'episodio darà il via ad una serie di segreti che verranno rivelati, compresa la lotta di Madeline, che cerca di ricostruire un rapporto con la figlia.

BIG LITTLE LIES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 MARZO 2017, EPISODIO 2 "FORTE ISTINTO MATERNO" - Perry si scaglia contro Celeste quando scopre che ha perso la giornata di orientamento scolastico, ma la figlia non intende reagire. Intanto, Jane continua a cercare lavoro con scarsi risultati, mentre Madeline entra in contrasto con Renata quando viene fuori che non ha invitato Ziggy alla festa di compleanno della figlia Amabella. Ed continua invece ad essere confuso riguardo alla fedeltà dell'ex moglie, soprattutto quando le lamentele sul fatto che trascorra sempre del tempo con Bonnie, non fanno che aumentare. Nel frattempo, Nathan cerca di giungere ad una soluzione pacifica con i genitori di Abby, ma Ed lo avvisa che sta cercando di intimidirlo. Più tardi, il tentativo della figlia minore di Madeline e della figlia di Bonnie di ricucire i rapporti fra Ziggy e Amabella finiscono per portarle verso un incidente indesiderato.

