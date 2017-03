Beautiful/ Video replica puntata 14 marzo: la proposta indecente di Bill a Brooke

Beautiful, video replica puntata 14 marzo - Nelle ultime puntate di Beautiful, Bill ha deciso di non concedere le sue azioni della Forrester a Katie. A questo punto, Ridge ha deciso di creare un altro piano, in cui la protagonista diventerebbe Brooke. Quest'ultima ha il compito di prendere le azioni di Bill. Intanto, Sasha e Thomas si sono sempre di più avvicinati. Nel frattempo, Steffy ha lasciato Wyatt. Quest'ultima ha così cercato di convincere Quinn a lasciare la casa di Eric, senza alcun risultato. Nel corso della puntata del 14 marzo, Sasha e Thomas continuano a trascorrere del tempo insieme. Katie e Ridge discutono su Eric. La piccola Logan consiglia Ridge di non isolare suo padre, in quanto è molto vulnerabile. Intanto, i due parlano del piano che riguarda la Forrester e le azioni di Bill, su cui dovrà lavorare Brooke. Quest'ultima, intanto, si trova con Bill che è felice di stare vicino alla donna. Brooke ammette di essere felice di essere con lui, ma prima deve parlare con lui di Quinn. Bill intuisce che Ridge le ha chiesto di prendere le sue azioni. Nel frattempo, Sasha cerca di rilassare Thomas, mentre prendono insieme il sole. Il figlio di Ridge osserva la giovane Avant e sembra accorgersi di provare qualcosa per lei. Katie consiglia Ridge di riprendere la storia d'amore con Brooke e la donna sente un presentimento strano. Infatti, Katie anticipa a Ridge che Brooke potrebbe tornare tra le braccia di Bill. I due, intanto, discutono su Quinn e Brooke chiede allo Spencer di consegnare le sua azioni a Ridge, per proteggere l'azienda dalla Fuller. Bill sembra deciso a non concederle e non ne vuole più parlare. L'unica cosa che gli interessa è il suo rapporto con Brooke. I due insieme ricordano i momenti trascorsi insieme. Sasha deve andare a lavorare e Thomas la convince a restare con lui. La giovane Avant confessa che le piace trascorrere del tempo con lui e si baciano. Katie confessa a Ridge che attraverso Brooke potrebbe ottenere le azioni della Forrester. Brooke, mentre parla con Bill, si sente in colpa nei confronti di Katie. Lo Spencer si dice dispiaciuto della sofferenza che ha provato Katie, ma secondo lui la madre di sua figlio sta andando avanti. Bill chiede a Brooke di sposarlo. Nicole porta dei fogli a casa di Thomas, dove trova Sasha e intuisce subito che tra i due c'è qualcosa. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 14 MARZO DI BEAUTIFUL.

