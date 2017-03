Ben Affleck/ Si disintossica: "Basta con l'alcol, d'ora in poi sarò un buon padre!"

Ben Affleck, il noto attore hollywoodiano annuncia di essersi disintossicato dall'alcool in un lungo post - L’attore e registra Ben Affleck rompe il silenzio con un post su Facebook nel quale annuncia di avere concluso il trattamento di disintossicazione dall’alcol a cui si era sottoposto. Un primo passo verso la guarigione è quello del noto attore che, per curarsi, aveva anche lasciato la regia di ‘Batman’, di cui però è ancora protagonista. "Voglio vivere la vita al massimo e voglio essere il miglior padre che posso essere. - esordisce così Ben Affleck nel suo post, dove ancora dichiara - Voglio che i miei figli sappiano non c’è vergogna nel chiedere aiuto quando ne avete bisogno, e di essere una fonte di forza per qualcuno là fuori che ha bisogno di aiuto, ma ha paura di fare il primo passo. Sono fortunato ad avere l’affetto e l’amore della mia famiglia e dei miei amici, tra cui anche Jen, che mi è stata vicina e si è presa cura dei nostri figli mentre io affrontavo le mie difficoltà".

Ben Affleck, il noto attore hollywoodiano annuncia di essersi disintossicato: periodo difficile per lui dopo il divorzio - "Questo è stato solo il primo step per iniziare la mia risalita" è con queste parole che Ben Affleck, attore hollywoodiano di grande fama e amatissimo nel mondo, ha svelato di essersi disintossicato da qualcosa che da molto lo attanagliava. Si tratta tuttavia di un primo passo verso la totale guarigione che, inevitabilmente, chiederà più tempo e sforzo all'attore. Un periodo particolarmente difficile per lui che sta anche divorziando dalla moglie, Jennifer Garner, conosciuta sul set di Pearl Harbor e poi ritrovata su quello di Daredevil, e dalla quale ha avuto tre figli: Violet Anne Affleck nata nel 2005, Seraphina Rose Elizabeth Affleck nata nel 2009, e Samuel Garner Affleck nato il 27 febbraio 2012 a Santa Monica. Un messaggio quello di Ben Affleck che non solo testimonia il grande impegno a superare questa dipendenza ma anche un'umiltà non sempre palesata in questo ambiente.

