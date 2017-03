CENTURION/ Su Rai 4 il film con Michael Fassbender, alla regia Neil Marshall (oggi, 15 marzo 2017)

CENTURION, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST: Centurion, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 15 marzo 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere storica realizzata nel 2010 diretta da Neil Marshall (The descent - Discesa nelle tenebre, Doomsday - Il giorno del giudizio, Dog soldiers) ed interpretata da Michael Fassbender (Shame, Assassins' creed, Prometheus), Olga Kurylenko (Quantum of solace, Hitman - L'assassino, Oblivion) e Dominic West (300, Money monster, Punisher - Zona di guerra). Il film, nonostante numerosi errori storici ed anacronismi, si basa su un fatto storicamente accaduto. La Nona Legione Romana, composta da circa 3000 uomini, cominciò una marcia verso Nord alla conquista della Scozia, per poi scomparire misteriosamente da tutti i documenti storici dell'epoca. Alcuni storici hanno recentemente ipotizzato che la Legione fosse stata spostata negli attuali Paesi Bassi, a presidiare la città di Nimega, ma altri sostengono che sia realmente stata distrutta durante un disastroso tentativo di penetrare in Scozia. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CENTURION, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - Quintus Dias (Michael Fassbender) è un centurione romano a capo di un accampamento nell'Inghilterra del Nord. Dopo un violentissimo attacco dei Pitti si unisce alla Nona legione romana, che sta muovendosi per conquistare la Scozia e unificare l'isola sotto il controllo romano. La legione è comandata da Titus Flavius Virilus (Dominic West), ma durante la marcia verso Nord i soldati subiscono un'imboscata e vengono decimati, a causa del tradimento di Etain (Olga Kurylenko). Quest'ultima, un guerriero dei Pitti, si era finta un'alleata dei romani per vendicare le violenze subite da bambina dagli stessi romani, che avevano attaccato il suo villaggio e sterminato la sua famiglia. Durante l'imboscata il comandante Virilus viene preso prigioniero dai Pitti, ma Quintus Dias e un manipolo di soldati, scelti fra i pochi sopravvissuti, si lancia all'inseguimento per liberare il loro leader. Giunti al campo dei Pitti, Quintus e i compagni riescono a fare irruzione, ma Etain uccide Virilus. I legionari, braccati dai Pitti, si danno quindi alla fuga. Il loro obiettivo è raggiungere il Vallo di Adriano e quindi gli alleati romani, ma prima di tutto devono seminare i Pitti che sono sulle loro tracce, guidati da Etain.

