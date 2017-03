CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni e casi: la morte di Tony Drago, video (puntata 15 marzo 2017)

CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 15 MARZO 2017: TONY DRAGO - Federica Sciarelli guiderà un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, oggi mercoledì 15 marzo 2017: la conduttrice, sul piccolo schermo di Rai 3, tornerà ad occuparsi della morte di Antonio Drago, che in molti ricordano come Tony. Antonio era un caporale dei Lancieri di Montebello (Roma): a soli 25, la mattina del 6 luglio del 2014, è stato ritrovato senza vita nel piazzale della caserma Sabatini. Il caso non è ancora chiuso: come si legge su Il Messaggero, il corpo di Antonio Drago è stato di recente riesumato e analizzato. All’inizio l’ipotesi era quella di suicidio, ma il sito di Chi l’ha visto? fa sapere che Drago potrebbe essere stato aggredito e il suo corpo sposato in seguito sul luogo del ritrovamento. I punti da chiarire sono ancora molti, e proprio oggi la conduttrice, a Chi l’ha visto?, cercherà di ripercorrere tutti i passaggi di questa drammatica vicenda: la trasmissione si era già occupata del caso di Drago, e nel 2015 il pubblico aveva potuto ascoltare le parole della madre, Sara: in quell’occasione la donna aveva ribadito di essere convinta che Tony non si fosse suicidato. Clicca qui per vedere il video del momento direttamente da Rai.it.

