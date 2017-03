CLARA ALONSO E DIEGO DOMINGUEZ/ La coppia pronta per la finale (Dance dance dance, oggi 15 marzo)

CLARA ALONSO E DIEGO DOMINGUEZ, LA COPPIA FINALISTA SU FOX LIFE: LEI RICORDA L’APPUNTAMENTO SUI SOCIAL, IL POST (DANCE DANCE DANCE, FINALE 15 MARZO) - Tra poche ore nella prima serata va in onda sulle frequenze di Fox Life la puntata finale della prima edizione del nuovo talent dedicato al mondo del ballo, Dance Dance Dance. Una delle due coppie finalista parla spagnolo. Infatti è composta dalla nota attrice argentina Clara Alonso e dall’emergente attore spagnolo Diego Dominguez. Proprio la protagonista della fortunata serie per ragazzi, Violetta, ha voluto ricordare l’appuntamento con la finale nel talent con un post ‘internazionale’ pubblicato su Instagram nel quale campeggia una foto al fianco del suo partner nel backstage della trasmissione e con tanto di frase ad effetto: “Tomorrow is the Big Final and we are so Ready! #DDDance CREW! Alle 21 @dancedancedanceitalia @foxlifeit”. Tantissimi i Mi Piace lasciati dai fans dell’attrice con tantissimi commenti di supporto per quella che sarà la loro performance. Clicca qui per vedere il post.

CLARA ALONSO E DIEGO DOMINGUEZ, LA COPPIA FINALISTA SU FOX LIFE: COPPIA ANCHE NELLA VITA (DANCE DANCE DANCE, FINALE 15 MARZO) - L’attrice Clara Alfonso e l’attore spagnolo Diego Dominguez sono arrivati alla finale del talent Dance Dance Dance dimostrando grande affiatamento e voglia di emergere. Un affiatamento ed un feeling che è frutto del loro essere coppia anche nella vita. In una recente intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair i due hanno raccontato di come sia nato il loro amore ed in particolare di come sia stato galeotto il set della serie Violetta in cui recitavano entrambi. In attesa di scoprire cosa hanno preparato per la finalissima vi segnaliamo un post pubblicato dall’attore spagnolo sul proprio profilo Instagram che a differenza della compagna sceglie di utilizzare la lingua italiana per sottolineare: “Siamo quasi pronti per La Finale di @dancedancedanceitalia su @foxlifeit @foxtv”. Anche in questo caso il post ha ottenuto miglia di Mi Piace e centinaia di commenti di supporto in diverse lingue dal tedesco fino all’inglese, dal francese fino all’italiano. Clicca qui per vedere il post.

