CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO/ La coppia in cerca di vittoria (Dance dance dance, finale 15 marzo)

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, LA COPPIA FINALISTA SU FOX LIFE: LA GERINI IN TOUR CON ‘STORIE DI CLAUDIA’ (DANCE DANCE DANCE, FINALE 15 MARZO) - Questa sera va in onda sulle frequenze di Fox Life l’attesa finalissima della prima edizione del talent Dance dance dance. Un format ideato da John De Mol e che vede alla conduzione Andrea Passoni al fianco di Andrea Delogu. Una delle due coppie di celebrity che si contenda la vittoria finale è quella formata da Claudia Gerini e Massimiliano Vado. Per l’attrice romana un periodo denso di soddisfazioni ed impegni e livello professionale dopo la fine dell’amore con il cantante Federico Zampaglione. In particolare è in tour per tutta Italia con il suo spettacolo teatrale Storie di Claudia che lei stessa ha definito, nell’ambito di una recente intervista rilasciata al portale web Sorrentopress: “Un modo colorato per raccontare la vita con ironia, storie quotidiane di figure femminili straordinarie”. Uno spettacolo in cui la Gerini si avvale della regia di Giampiero Solari, delle musiche di Leonardo De Amicis e delle coreografie di Roberta Mastromichele.

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, LA COPPIA FINALISTA SU FOX LIFE: L’ATTORE PROTAGONISTA DI ‘RING’ (DANCE DANCE DANCE, FINALE 15 MARZO) - L’attore Massimiliano Vado è stato protagonista assieme a Michela Andreozzi dello spettacolo teatrale Ring proposto praticamente in tutta Italia in un appassionante tour. Uno spettacolo di grande successo che è stato firmato da Leonore Confino e che vede alla regia lo stesso Massimiliano Vado. Vado e la Andreozzi sono gli unici due attori di Ring nonostante esso si dipani attraverso diciassette affreschi di vita di tutti i giorni, con i due interpreti che quindi si presentano al pubblico con mille volti differenti, dimostrando una grande capacità artistica nonché di trasformismo. Da segnalare come il format abbia ottenuto nel 2014 la candidatura al premio Moliere per il Teatro e che ha riscosso un incredibile successo soprattutto a Parigi, dove sono state proposte più repliche. Tra l’altro il connubio artistico tra Massimiliano Vado e la Andreozzi è tale anche nella vita di tutti i giorni in quanto i due sono una coppia dal 2013 e si sono sposati con rito civile nel maggio del 2015.

