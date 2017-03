Cristiano De Andre'/ La figlia Fabrizia lo difende, ma Alice attacca: "Ci usa per sfuggire ai suoi fallimenti"

CRISTIANO DE ANDRÈ, LA FIGLIA FABRIZIA LO DIFENDE. MA ALICE ATTACCA: "CI USA PER SFUGGIRE AI SUOI FALLIMENTI" - Botta e risposta a distanza tra le figlie di Cristiano De Andrè, accusato da Francesca di aver picchiato Alice la scorsa estate in Sardegna. La guerra, che si sta combattendo in tv e sui social, è costata una querela a Francesca, la quale a Domenica Live in più di un'occasione ha dichiarato che il padre «ha massacrato di botte» la sorellastra. Della nuova puntata sulle questioni familiari della famiglia De Andrè è protagonista Fabrizia, che ha difeso il padre da tutte le accuse. Su Facebook ha pubblicato la sua versione di quanto accaduto in Sardegna: «Sfido qualunque padre, trovandosi sua figlia minorenne appena rientrata da una serata con amici, che lo insulta pesantemente con appellativi fuori dal normale che non sto nemmeno ad elencare, a non tirare una sberla, e dico UNA, alla propria figlia». Per Fabrizia De Andrè, dunque, Alice si sarebbe seduta a terra urlando a squarciagola e sostiene che sia questo il motivo per il quale sono state udita delle urla dalla casa del padre. «Mio padre l'ha tirata su per i capelli dicendole "alzati non urlare che stai facendo una scenata inutile". Mio padre preoccupato per questa crisi di panico inutile, ha pensato bene di chiamare lui stesso la guardia medica, che è intervenuta dandole uno Xanax per calmarla». Fabrizia ha assicurato che avrebbe aiutato la sorella Alice, se si fosse trovata in una situazione di pericoloso e ha ribadito che il padre abbia dato una sberla alla figlia solo per mancanza di rispetto. Clicca qui per il post integrale di Fabrizia De Andrè.

CRISTIANO DE ANDRÈ, ALICE ATTACCA: "GIOCO AL MASSACRO" - Dopo il messaggio su Facebook di Fabrizia De Andrè non è tardato ad arrivare quello di Alice, che si è sfogata sulla sua pagina social per esprimere il suo dispiacere nell'essersi trovata coinvolta in quello che definisce «un gioco al massacro» sulla sua vita e sul suo privato. Delusione, rabbia e tristezza: sono questi i sentimenti che la figlia di Cristiano De Andrè ha dichiarato di provare dopo le dichiarazioni della sorella Fabrizia. La giovane ragazza sostiene che sia inutile affannarsi a dare una versione di quanto accaduto, perché restano comunque ferite aperte e segni indelebili. Nel suo post, però, ha voluto anche indirizzare un messaggio al padre, che sarebbe stato trattato come un figlio sofferente per ottenere una «gratificazione o una momentanea accettazione da parte di un padre, purtroppo, incapace di provare un naturale senso di protezione per i suoi figli, forse proprio perché anche lui stesso vittima di carenze affettive...». Alice parla di una «fame di attenzioni» che ha spinto tutti i figli di Cristiano De Andrè a prendere posizioni sbagliate. «Lo abbiamo reso cieco e sordo alla realtà, non rifiutandoci tutti insieme di partecipare a questo circolo vizioso dell'usarci per sfuggire dai suoi fallimenti» ha proseguito Alice, che si sente ferita. Nessun attacco alla sorella Fabrizia: «Capisco che è stata mossa dallo stesso disperato bisogno di accettazione che mi ha condizionato in passato». Alla fine, però, Alice rivolge una domanda al padre: «Adesso che hai scelto di sporcarmi, per non provare rimorso e non sentirti colpevole, sei riuscito ad assolverti dai tuoi peccati?». Clicca qui per visualizzare il post integrale di Alice De Andrè.

© Riproduzione Riservata.