DANCE DANCE DANCE/ Finale: chi saranno i vincitori? Clara e Diego o Claudia e Max? (oggi, 15 marzo 2017)

DANCE DANCE DANCE, FINALE: L’ULTIMA PUNTATA PER IL TALENT SHOW (OGGI, 15 MARZO 2017) - Siamo arrivati alla finalissima di Dance Dance Dance: oggi, mercoledì 15 marzo 2017, sul piccolo schermo di Fox e FoxLife prenderà il via l’ultima puntata del talent show dedicato alla danza. Sei le coppie, tre i giudici e due i presentatori che hanno condiviso questo percorso e numerosissime coreografie, accompagnate da una dose consistente di fatica, che talvolta è arrivata a trasformarsi in stress. Prove impegnative, giudizi uno dietro l’altro: solo i migliori ce l’hanno fatta. I primi ad essere eliminati sono stati Mirco Bergamasco e Ati Safavi, seguiti da Chiara Nasti e Roberto De Rosa, che - nonostante la giovane età - hanno saputo mettersi in gioco con grande impegno, e appassionando il pubblico di Dance Dance Dance. La terza eliminazione, di qualche settimana fa ormai, ha fatto sì che dicessimo addio ai due nuotatori azzurri Tania Cagnotto e Giovanni Tocci, che hanno portato in scena delle vere perle cariche di energia e determinazione. Gli ultimi a lasciare la competizione sono stati invece Raniero Monaco Di Lapio e Beatrice Olla, che hanno lottato fino all’ultimo, senza però riuscire a guadagnarsi la finalissima prevista in prime time. Più tardi, dunque, si sfideranno Claudia - Max e Clari - Diego. Chi sarà il vincitore?

DANCE DANCE DANCE, FINALE: LA COPPIA CLAUDIA E MAX, I TRAGUARDI DELL’ATTORE (OGGI, 15 MARZO 2017) - Claudia Gerini, a Dance Dance Dance, ci ha fatto emozionare puntata dopo puntata: l’attrice e ballerina merita la finale, e difatti la coppia di cui fa parte ha portato a casa l’accesso all’ultimo appuntamento. La grande rivelazione, però, è stato proprio il collega Massimiliano Vado che - a differenza di Claudia, che ha alle spalle lo studio della danza - non si era mai cimentato prima d’ora in una disciplina di questo tipo. Disciplina che richiede allenamento, concentrazione, ore di duro lavoro e anche una buona dose di espressività (quella per la verità non era mai mancata a Max). I miglioramenti di Max Vado sono stati evidenti, ogni settimana più della prima, e anche la giuria - Vanessa Incontrada, Timor Steffens e Luca Tommassini - gliel’ha riconosciuto. Claudia e Max hanno buone chance di portare a casa la vittoria, nonostante l’incredibile talento degli avversari Clari e Diego: saranno davvero loro i primi vincitori di Dance Dance Dance?

DANCE DANCE DANCE, FINALE: LA COPPIA CLARI E DIEGO, TRA SCONTRI E SUCCESSI (OGGI, 15 MARZO 2017) - Oltre a Claudia Gerini e Massimiliano Vado, in finale a Dance Dance Dance c’è anche la coppia composta da Clara Alonso e Diego Dominguez, noti attori spagnoli, celebri specialmente per la loro partecipazione a Violetta. Clari e Diego hanno dato entrambi moltissimo a Dance Dance Dance: si sono messi in gioco, hanno affrontato prove su prove, ma non è mancata qualche piccola polemica. Soprattutto all’inizio del percorso, il giudice Luca Tommassini ha sempre dato dei voti non altissimi, chiedendo loro molto di più di quello che davano sul palcoscenico: questo ha spinto Diego, in primis, a sbottare durante una puntata delle scorse settimane. Clari e Diego, però, non si sono arresi e con il loro talento sono riusciti a fare breccia anche nel cuore del giudice di Dance Dance Dance: i giudizi, da parte sua, sono in seguito saliti un po’ e hanno permesso alla coppia di ottenere il titolo di primi finalisti. Riusciranno a stupirlo tanto anche in prime time? Staremo a vedere…

© Riproduzione Riservata.