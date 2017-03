Diletta Leotta/ "Le foto hot? Vorrei che qualcuno mi chiedesse quanto ho studiato"

Diletta Leotta si sfoga in un'intervista a Oggi: i pregiudizi e le dichiarazioni sul furto delle foto intime - Diletta Leotta parla di se nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La giornalista di Sky parte subito polemica rispetto a chi le accusa di aver conquistato la notorietà grazie ala sua bellezza e un po' alla questione foto: “Ogni tanto mi piacerebbe che qualcuno mi chiedesse quanto ho studiato e quanta gavetta ho fatto, invece di tirare sempre fuori la storia delle foto”. Si sfoga Diletta Leotta rispetto alle critiche alle quali è ormai abituata, ma soprattutto tornando al grave furto di alcuni suoi scatti intimi di cui è stata vittima alcuni mesi fa. “C’è un’indagine in corso, sospetti sui colpevoli non ne ho. Non è stata un’esperienza facile, specie alla mia età. Ma sono stata forte, anche grazie alle persone che mi vogliono bene e che mi hanno spronata a reagire e denunciare. Il vittimismo non serve, se sei tu la vittima: non ero io ad aver fatto qualcosa di male”.

Diletta Leotta si sfoga in un'intervista a Oggi: "Io rifatta? Nessuno somiglia a una sua foto di 13 anni!" - Per qualcuno questo furto così grave potrebbe però essere stato sfruttato da Diletta Leotta per incrementare la propria visibilità. Si tratta di accuse dalle quali la giornalista si difende con grande forza: “Solo chi mi vuole male può pensare che ne abbia tratto vantaggio. Purtroppo, quando ti metti davanti a una telecamera ti esponi anche a questo: se non passi inosservata, o stai simpatica o stai antipatica. Ma chi mi attacca come “la Leotta”, io sono Diletta". Ma non è finita qui visto che c'è chi non crede alla totale "naturalezza" fisica della bellissima conduttrice di Sky Sport che, anche in questo caso, nega fermamente di essere rifatta: “Non ho modificato il mio aspetto, nessuno somiglia a una sua foto a 13 anni. E penso che ciascuno possa fare quello che vuole col suo corpo: non c’è nulla di male nel fare qualcosa fuori per stare bene dentro” conclude.

© Riproduzione Riservata.