Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, grande festa di compleanno per il figlio Gabrio Tullio con tutta la famiglia - Festa in grande per il piccolo Gabrio Tullio: per i due anni del loro bambino, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno organizzato una bellissima festa con tutta la famiglia allargata. Un evento in grande stile festeggiato a Milano e che ha visto presenti anche la figlia della Pellegrinelli, Raffaela Maria, e Aurora Ramazzotti, affezionatissima al fratellino. La festa si è tenuta tra risate e tanti ospiti al ristorante Ribot di Milano, dove il piccolo Gabrio Tullio Ramazzotti ha spento le sue prime due candeline. Un evento molto importante, che Eros e Marica hanno deciso di celebrare con tutte le persone care. Non saranno mancati gli auguri dell'ex di Erosa Ramazzotti, Michelle Hunziker, sulla quale si è proprio nelle ultime ore diffusa la voce di una presunta gravidanza. La conduttrice svizzera sarebbe incinta del quarto figlio che potrebbe essere un maschietto, allargando la loro bellissima famiglia già abbastanza "allargata". E chissà che, dopo il piccolo Gabrio Tullio, anche per il noto cantante e la sua bellissima compagna non arrivi un altro bebè.

© Riproduzione Riservata.