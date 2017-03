GIULIO GOLIA/ Incerottato a Le Iene Show: cosa gli è successo? Ilary Blasi lo svela…

GIULIO GOLIA, COME STA L'INVIATO DE LE IENE SHOW? ILARY BLASI RIASSICURA FAN E TELESPETTATORI - Preoccupazione per i telespettatori de Le Iene Show per le condizioni di Giulio Golia: l'inviato del programma di Italia 1 non è apparso al top della forma nel suo ultimo servizio. Sul suo viso, infatti, alcuni segni che avevano fatto pensare ad una colluttazione con il boss in carrozzina Francesco Cannizzo, di cui si è occupato per Le Iene. Il giornalista, che inizialmente ha affrontato il boss, ha poi scelto di adottare una linea morbida con il boss che avrebbe voluto denunciare presunte ingiustizie nei sui confronti e chiedere la revisione del processo. Nessun problema, dunque, durante il reportage per Giulio Golia: il mistero sulle sue condizioni è stato svelato al termine del servizio da Ilary Blasi. La conduttrice de Le Iene Show ha rassicurato i telespettatori, spiegando che i segni (e i cerotti) sul volto del giornalista sono legati ad un trattamento chirurgico a cui si è sottoposto per togliersi dei nei. Niente di grave, dunque, per Giulio Golia: i suoi fan e quelli del programma di Italia 1 possono tirare, dunque, un sospiro di sollievo.

