GOTHAM 3/ Anticipazioni puntata 15 marzo 2017: dov'è finito Jervis Tetch?

GOTHAM 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 15 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 3, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Qualunque cosa per te". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Pinguino (Robin Lord Taylor) prosegue la sua corsa politica come Sindaco, mentre ripensa alla morte della madre. Confida tutto a Tetch (Benedict Samuel) durante una seduta d'ipnosi. Alice (Naian González Norvind) invece rivela alla Polizia che il fratello è altamente pericoloso e che in passato è dovuta fuggire da lui. Dato il suo potere, Barnes (Michael Chiklis) ordina che venga sottoposta ad un test. Mentre Bruce (David Mazouz) realizza che Cinque si trova son Selina (Camren Bicondova), quest'ultima inizia a notare che l'amico non conosce molti particolari del loro passato in comune. Entra poi in un locale per rubare qualche soldo, ma dopo aver provocato una rissa fra gli avventori, viene sorpresa da due sicari. Durante la campagna, Edward (Cory Michael Smith) nota che Butch (Drew Powell) ha consegnato una bustarella ad un membro del Consiglio elettorale. Più tardi, informa Pinguino del reato, ma scopre che è stato lui a darne l'ordine, perché vuole assicurarsi una vittoria piena. Selina invece viene salvata all'ultimo da Cinque e grazie alla sua forza sovrannaturale ed alle cicatrici sulla schiena, capisce che non si tratta dell'amico. Intanto, Gordon continua a subire l'influenza di Tatch, entrando in ipnosi ogni volta che avverte lo stesso ticchettio sfruttato dall'ipnotista durante il suo spettacolo. Il mago irrompe poi in Centrale e preleva la sorella, spingendo il poliziotto a puntarsi l'arma dalla tempia, tragedia che riesce ad evitare grazie all'intervento di Barnes. Leslie ha modo di parlare con Gordon in privato, preoccupata del suo stato di salute e gli rivela che Barnes l'ha incaricata di tenerlo sott'occhio perché è a rischio suicidio. Intanto, Bullock (Donal Logue) interrogano il lottatore che hanno catturato durante l'incursione di Jervis e lo obbliga a rivelare dove stanno portando Alice. L'ipnotista invece cerca di convincere Alice a rimanere al suo fianco, affermando che la ama e che non può vivere senza di lei. Quando Gordon cerca di intervenire, Tetch fa leva sull'ipnosi per portarlo di nuovo sull'orlo del suicidio. La ragazza tuttavia riesce a fuggire, ma per impedire al fratello di catturarla, perde l'equilibrio e precipita di sotto. Nello stesso momento, Butch accusa Edward di aver manomesso la campagna elettorrale di Pinguino, ma l'amico gli rivela di aver fatto tutto perché credesse in se stesso quanto lui crede nelle sue capacità. Qualche istante dopo, i media locali diffondono la notizia dell'avvenuta vittoria di Oswald. Dopo un bacio, Cinque decide di andarsene dalla città, sparendo proprio di fronte agli occhi di Bruce. Più tardi, mentre sta perlustrando la scena del crimine, Barnes viene raggiunto da una goccia del sangue di Alice ed il suo corpo inizia a trasformarsi.

GOTHAM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 MARZO 2017, EPISODIO 5 "QUALUNQUE COSA PER TE" - Oswald continua a seguire i consigli di Edward per governare la città, quando una banda di criminali mette in serio rischio la popolazione. Oswald decide di contrastarli grazie all'aiuto di alcune delle sue organizzazioni, mentre Edward inizia ad irritare Barnes a causa delle sue continue incursioni nelle indagini della Polizia. In realtà, la banda del Cappuccio Rosso è stata ingaggiata da Butch, che sta ancora cercando di contrastare la presenza di Nygma al fianco del suo apo. Più tardi, Bruce chiede a Gordon di aiutarlo a portare avanti le ricerche su Ivy, anche se il poliziotto ha capito che sta cercando di conquistare Selina. Più tardi, Gordon e Bullock ricevono una segnalazione di un citttadino riguardo ad una ragazza, mentre Leslie informa l'ex fidanzato che a breve verrà ufficializzata la sua unione con Falcone. Nel frattempo, Jervis Tetch tortura ed uccide una ragazza molto simile alla sorella e sul cui corpo lascia un biglietto diretto a Gordon.

