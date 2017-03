GUNNY/ Su Rete 4 il film diretto da Clint Eastwood (oggi, 15 marzo 2017)

GUNNY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST - Gunny, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere commedia e guerra del 1986 che è stata diretta ed interpretata da Clint Eastwood (Gli spietati, Gran Torino, Il texano dagli occhi di ghiaccio). Nel cast figurano anche Marsha Mason (Goodbye amore mio, Secondo capitolo, Solo quando rido) e Everett McGill (La casa nera, La guerra del fuoco, la serie tv I segreti di Twin Peaks). Il titolo originale del film, Heartbreak Ridge, richiama un'importante battaglia avvenuta durante la Guerra di Corea, un'operazione durata circa un mese che causò circa 30.000 morti. La carneficina si concluse con una vittoria statunitense contro gli alleati cinesi e nordcoreani, ma non fu in nessun modo decisiva per le sorti della guerra. Il titolo originale Gunny invece è l'abbreviazione di gunnery sergeant, grado dei sottufficiali dei Marines. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GUNNY, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - Tom "Gunny" Highway (Clint Easwood) è un veterano delle guerre di Corea e del Vietnam dal carattere brusco ed indisciplinato. Dopo aver aggredito un ufficiale i suoi tentativi di essere riammessi al servizio attivo vengono tutti respinti. Dopo essere stato arrestato ubriaco ed essersi azzuffato con un altro detenuto, Gunny viene trasferito in una base vicino a casa, in attesa del pensionamento. Qui si scontra subito con il maggiore Powers (Everett McGill), che gestisce la base, un ufficiale estremamente ligio ai regolamenti ma privo di esperienza sul campo. Quest'ultimo affida a Gunny il comando di un plotone di esploratori, con l'ordine di trasformare un gruppetto di sfaticati perdigiorno, finora trascurati dall'ufficiale precedente, in uomini veri pronti a combattere. Mentre Gunny sottopone il plotone ad un addestramento duro ma estremamente proficuo, guadagnandone lentamente il rispetto, il militare cerca anche di riconquistare la ex moglie Annie (Marsha Mason), allontanatasi a causa della vita sregolata e delle continue missioni in cui era impegnato il marito. Gli eventi prendono però un'improvvisa accelerazione quando gli USA lanciano l'operazione Urgent Fury e il plotone di Gunny viene impiegato nell'invasione dell'isola di Grenada, alleata di Cuba e quindi del blocco sovietico.

© Riproduzione Riservata.