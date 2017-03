George Michael/ Va tutto alle due sorelle: eredità amara per il fidanzato

George Michael, reso noto il testamento della popstar: va tutto alle sorelle maggiori - Finalmente svelato il mistero sull'eredità di George Michael. È stato infatti reso noto il testamento della nota popstar, morta a 53 anni: tutto il patrimonio del cantante andrà alle sorelle, entrambe più grandi di Michael. Si tratta nello specifico di Yioda, di 57 anni, e Melanie, di 55, che fa la parrucchiera. Proprio a questa seconda George Michael ha lasciato la casa da dieci milioni di sterline nel quartiere Highgate, a Londra, e buona parte del suo patrimonio da oltre cento milioni di sterline. La parte restante del patrimonio dell'artista andrà all'altra sorella Yioda. Rimane invece a mani vuote il fidanzato, Fadi Fawaz così come il padre della star, l’ottantenne Kyriacos Panayiotou. La parte più cospicua dell'eredità va dunque alla sorella Melania che lo ha quasi sempre accompagnato nei suoi tour in giro per il mondo. Dopo molti dubbi, è stato accertato che George Michael è morto per problemi al cuore e al fegato. Alla popstar saranno fatti due funerali: il primo solo per la famiglia e i parenti, il secondo allargato alla cerchia di amici e pare che ad uno o ad entrambe le cerimonie presenzierà anche l'amico Elton John, così come fece per Lady Diana. Intanto, nel cimitero di Highgate, dove si svolgeranno i funerali di George Michael, è stata organizzata una sorveglianza 24 ore su 24, in quanto la famiglia della popstar, secondo quanto svela il Daily Star, teme che qualcuno possa rovinare il funerale al quale, oltre all'amico Elton John, presenzieranno star come Kate Moss e l'ex Spice Girl Geri Halliwell che terrà un'orazione funebre.

© Riproduzione Riservata.