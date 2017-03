Geppi Cucciari e Beppe Sala/ Beccati insieme a cena e intenti a chiacchierare fittamente...

Geppi Cucciari e Beppe Sala, la nota comica e il sindaco di Milano beccati insieme a cena.. cosa c'è tra loro? - Un incontro inaspettato quello immortalato dal settimanale Chi che vede protagonisti la comica Geppi Cucciari e il sindaco di Milano Beppe Sala. I due sono stati beccati dal noto settimanale al ristorante Calabiana di Milano intenti in una fitta chiacchierata che appare incentrata su argomenti abbastanza importanti. Se il settimanale di Alfonso Signorini sembra quasi tentare la strada del possibile flirt tra i due, Sala fino a qualche tempo fa sembrava in procinto di convolare a nozze con Chiara Bazoli, almeno stando alle indiscrezioni lanciate dal portale Dagospia. Diversa invece la situazione della Cucciari, ormai separata dal marito Luca Bonaccorsi che, proprio qualche tempo fa, aveva lanciato dure accuse all'ex moglie tramite il settimanale Oggi. "Geppi mi tortura ancora, con quella sua satanica e spietata crudeltà: pensi che recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo: i miei libri (che non ho mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel milionario disprezzo per le altrui piccole cose..." erano infatti state le sue dichiarazioni. Possibile che da tutto questo sia nata una conoscenza approfondita tra la comica e Beppe Sala?

