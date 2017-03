Giovanni Conversano/ Video, piange in diretta a Pomeriggio 5: il figlio con Giada Pezzaioli è maschio!

Giovanni Conversano in lacrime a Pomeriggio Cinque: la compagna Giada Pezzaioli aspetta un maschietto! - Grande commozione nel corso della nuova puntata di Pomeriggio Cinque: nel salotto di Barbara D'Urso si è tornato a parlare di bambini e, direttamente dalla clinica, Giovanni Conversano e la compagna Giada Pezzaioli hanno atteso l'esito della visita che ha poi svelato il sesso del bambino in grembo. Dopo una grande suspance, la dottoressa ha infatti annunciato che si tratta di un maschietto, lasciando l'ex tronista di Uomini e Donne tra le lacrime (ecco il video). "C'è un motivo per cui mi sono commosso così e perchè volevo che fosse un maschietto - annuncia allora Conversano in collegamento - Io ho perso mio padre quando avevo cinque anni e sono rimasto figlio unico, per questo desideravo un figlio maschio!". Parole che hanno commosso il pubblico, che lo ha calorosamente applaudito, mentre la sua compagna dal lettino ha cercato di confortarlo con amorevoli parole.

