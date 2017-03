IL NOME DEL FIGLIO/ Su Rai 1 il film con Alessandro Gassmann (oggi, 15 marzo 2017)

IL NOME DEL FIGLIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST - Il nome del figlio, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 15 marzo 2017 alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 2015, diretta da Francesca Archibugi (Questione di cuore, La pazza gioia, Il grande cocomero) ed interpretata da Alessandro Gassmann (Basilicata coast to coast, Il bagno turco, I nostri ragazzi), Micaela Ramazzotti (La prima cosa bella, Tutta la vita davanti, Ho ucciso Napoleone) e Valeria Golino (Rain man - L'uomo della pioggia, Hot shots, Frida). La sceneggiatura del film è tratta dalla piece teatrale Le Prénom, di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, da cui è stato tratto anche il film francese Cena tra amici, diretto nel 2012 dagli stessi autori dello spettacolo teatrale. In quest'ultima il nome del nascituro, origine del litigio, non è Benito, poco significativo per un pubblico francese, ma Adolphe, che richiama ovviamente Adolph Hitler. Il meccanismo messo in atto dall'annuncio rimane quindi il medesimo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL NOME DEL FIGLIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - Simona (Micaela Ramazzotti) e Paolo (Alessandro Gassmann) sono una coppia di sposi che aspetta un bambino, e sono ospiti a cena degli amici Sandro (Luigi Lo Cascio) e Betta (Valeria Golino). Alla cena partecipa anche Claudio (Rocco Papaleo), amico single che tutti reputano gay. Paolo è un amante degli scherzi e ha sempre la battuta pronta e annuncia agli amici che lui e la moglie hanno deciso il nome per il bambino, Benito. Tutti i presenti, politicamente di sinistra, reagiscono male all'annuncio di Paolo perchè reputano che il nome richiami troppo Mussolini e quindi un'ideologia contraria a quella di tutto il gruppo di amici. Secondo loro, un ragazzino con un nome del genere porterà sempre sulle spalle l'ombra dello scomodo predecessore e il drammatico passato dell'Italia causato da quel Benito. Paolo però rimane fermo sulla propria posizione esacerbando gli animi, così lo scambio di idee degenera rapidamente in una discussione e quindi in un aperto litigio in cui numerose questioni personali verranno alla luce. Ben presto il litigio degenererà in uno scontro tutti contro tutti in cui a nessuno verranno risparmiate le offese personali, e risentimenti vecchi di anni verranno riportati alla luce.

