IL RAGAZZO DEL PONY EXPRESS/ Su Iris il film con Jerry Calà

IL RAGAZZO DEL PONY EXPRESS, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST - Il ragazzo del pony express è il film in onda su Iris oggi, mercoledì 15 marzo 2017 alle ore 23.30. Una commedia italiana del 1986 diretta da un giovanissimo Franco Amurri. Nel cast figurano attori importanti e famosi come Jerry Calà ed Isabella Ferrari, Alessandro Benvenuti, Emanuela Taschini, Gabriella Saitta, Maria Cristina Rinaldi, Tiberio Murgia, Angelo Botti, Germana Dominici, Fiammetta Baralla e Nerina Montagnani. Il film è stato girato a Roma e tra i luoghi delle riprese compaiono piazza Navona e piazza Barberini. Il film è una commedia divertente e leggera ma che non ha riscosso un grande successo per la critica. Il giornalista Marco Bertoldi su Il giornale di Brescia, nel 1987, lo definisce una copia di Sette chili in sette giorni, film natalizio con Renato Pozzetto e Carlo Verdone. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL RAGAZZO DEL PONY EXPRESS, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film si apre con la laurea con 110 e lode, di Agostino detto Ago, che dopo la grande gioia per il traguardo raggiunto, comincia a cercare lavoro ma ad affrontare grandi difficoltà per trovarlo. Su suggerimento di una ex compagna di studi, Rita, che lavora in un'agenzia di recapiti celeri, la Pony Express, decide di provarci anche lui. Per poter lavorare, però, deve trovare un motorino ed i soldi per comprarlo li trova in un modo davvero bizzarro, si scontra con una bella ragazza di nome Claudia che esce di impeto dalla sua automobile e Ago si trova in mano la borsetta della donna. Claudia è una ragazza per bene e lavora con Olivia, una donna sofisticata titolare di un negozio di articoli alla moda. Olivia riconosce Ago come scippatore e vuole denunciarlo, ma Claudia che ormai nutre una grande simpatia, ricambiata, per il ragazzo, cerca di convincere l'amica che si tratta di un equivoco di persona. Tra Ago e Claudia inizia lentamente a nascere un sentimento d'amore e dopo varie peripezie e malintesi tra innamorati, l'amore trionfa ed il giovane Ago riesce a trovare un impiego adatto alle sue capacità ed agli studi effettuati. Claudia riavrà la sua borsa ed i soldi con i primi guadagni di Ago.

© Riproduzione Riservata.