IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Pedro presidente dell’Unione Sovietica?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: DON BERENGARIO SI PRENDE GIOCO DI DOLORES - Eccoci puntali come sempre con le nuove anticipazioni de Il Segreto. La soap opera spagnola andrà in onda come sempre a partire dalle 16.30 circa, subito dopo le strisce quotidiane de L'Isola dei Famosi 2017 e Amici 16: cosa vedrete a breve? Come sempre, all'interno di questo nuovo focus, troverete il riassunto dettagliato di ciò che verrà trasmesso oggi, 15 marzo 2017 per poi approfondire con le anticipazioni e le trame di ciò che vedrete anche domani, giovedì 16 marzo a partire dalla stessa ora come sempre su Canale 5. Eccovi di seguito, tutte le informazioni utili e le emozioni che "investiranno" in pieno gli amici di Puente Viejo. Dopo una lunga serie accurata di controlli, verrà finalmente smentita nel corso del nuovo appuntamento di oggi, l'accusa fatta nei confronti di Raimundo. A quanto pare, per la legge né lui e nemmeno gli amici del suo paesello, sono dei terroristi. Don Berengario, continua a prendersi gioco di Dolores affermando che Pedro verrà presto eletto Presidente dell'Unione Sovietica dopo una comunicazione ricevuta direttamente per conto del Vaticano: cosa succederà invece domani pomeriggio a partire dalla stessa ora e come sempre su Canale 5? Dolores, dopo la notizia ricevuta da Don Berengario, inizierà a darsi delle arie in giro per tutto il paese: come andrà a finire?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: AL VIA LE INDAGINI DI CAMILA - La partenza di Hernando da Puente Viejo avverrà proprio nel momento giusto. Nelle ultime puntate de Il Segreto, infatti, la tensione tra i coniugi Dos Casas è andata via via crescendo e il bacio scambiato tra loro ha finito per peggiorare le cose, a causa del nuovo rifiuto di Hernando nei confronti della moglie. Le domande riguardanti le cause di un simile comportamento, infatti, continueranno a tormentare che penserà che possa esserci qualcosa di poco chiaro nel passato del marito. Per questo, la notizia della partenza di Hernando non le dispiacerà, al punto che si preparerà ad approfittare di questi giorni di lontananza per indagare sul conto dell'uomo che ha sposato. L'attenzione di Camila verrà rivolta, in particolare, nei confronti di una stanza di Los Manantiales nella quale nessuno avrà il permesso di entrare. Ci sarà lì dentro la prova del grande segreto che rende Hernando tanto freddo e triste?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: NON C'E' FUTURO PER MENCIA E CARMELO? - Il Segreto tornerà domani su Canale 5 riproponendo le importanti novità alla Miel Amarga. Mentre Severo e Candela, Sol e Lucas saranno felici come non mai grazie alle loro recenti nozze, ci sarà qualcuno che ancora faticherà a trovare il vero amore. Si tratterà di Carmelo, che è sempre stato sfortunato nel rapporto con le donne ma che ora potrebbe avere un'opportunità al fianco di Mencia. La nuova arrivata potrebbe essere la persona giusta per rendere felice Leal, eppure ogni tentativo di avvicinare questa coppia sembrerà essere inutile. Neppure il pic-nic organizzato in campagna, permetterà a Carmelo e Mencia di dimostrare un certo interessamento reciproco: al contrario, i due saranno molto distanti, faticando persino a sopportare la presenza altrui. Le due cognate Cupido faranno bene a rassegnarsi davanti all'evidenza o Carmelo e Mencia avranno solo bisogno di tempo per conoscersi meglio?

