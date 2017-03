IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: la famiglia Santacruz distrutta da Cristobal Garrigues

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA FINE DEI SANTACRUZ - Tempi duri attenderanno i Santacruz nelle puntate spagnole de Il Segreto. In essa, infatti, la famiglia verrà quasi completamente distrutta, per un motivo o per un altro. La prima ad uscire di scena sarà Sol, uccisa per errore da Severiano il bello. Quest'ultimo avrebbe voluto avvelenare Alfonso ma è stata la moglie di Lucas a bere il vino destinato al locandiere. Dopo questa tragedia, Lucas deciderà di lasciare Puente Viejo in compagnia del figlio adottivo Marcos e tornare dalla madre, nel suo paese d'origine. Anche le sorti di Candela saranno preoccupanti: in coma per tutta l'ultima parte della gravidanza, la pasticcera darà alla luce un maschietto che poco dopo morirà insieme alla donna che lo ha messo al mondo. Ma davvero andranno così le cose? Solo dopo qualche settimana apprenderemo che in realtà Severo ha inscenato la morte della moglie e del figlio per salvarli dalle grinfie di Cristobal Garriguez. Lo stesso Santacruz fingerà di essere deceduto durante un incidente in auto e, insieme alla sua famiglia, si trasferirà da Lucas. Si tratterà solo di una partenza provvisoria? Sembrerebbe di sì, anche se a distanza di diverse settimane, dei Santacruz non si è più saputo nulla...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: CAMILA SEMPRE PIU' DELUSA - Dallo scorso lunedì i telespettatori de Il Segreto hanno dovuto fare i conti con la brutta sorpresa relativa alla fascia pomeridiana di Amici. Come già accaduto lo scorso anno, le vicende di Puente Viejo cominciano più tardi ovvero alle ore 16:30, causando in questo modo un brusco rallentamento delle trame. Nell'appuntamento odierno il rapporto tra Camila e Hernando continuerà ad essere ancora molto complicato. Dopo il secondo bacio scambiato, la freddezza tra i coniugi continuerà a regnare sovrana: lui confermerà che non potranno mai essere una coppia felice, mentre Camila piomberà nel massimo sconforto, trovando ancora una volta in Elias una persona pronta ad ascoltarla. Per quale motivo Hernando continuerà a comportarsi in questo modo? Distrutto per questi sviluppi, il proprietario di Los Manantiales deciderà di lasciare per qualche tempo Puente Viejo nella speranza che al suo ritorno la moglie si meno dura nei suoi confronti.

