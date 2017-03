ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: un “Ti amo” sussurrato tra Raz Degan e Paola Barale?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: RAZ DEGAN SI È DICHIARATO ALLA SUA EX? - La settima puntata de L'Isola dei Famosi 2017 andata in onda ieri sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ha regalato al pubblico fortissime emozioni grazie alla presenza di Raz Degan che, con tanto stupore ed amore ha avuto il piacere di riabbracciare Paola Barale. I due ex compagni si sono scambiati sguardi d'affetto così come baci e abbracci ma anche frasi sussurrate: cosa si sono detti? Raz Degan, non ha perso tempo ed ha sussurrato un "Ti amo" all'orecchio della conduttrice imbarazzata ed emozionata quanto lui. Paola Barale ha anche deciso di rimanere per la notte in Honduras accanto al suo Raz: presto li vedremo nuovamente insieme come un tempo? A quanto pare l’amore tra i due non è mai morto ma si era semplicemente preso una pausa per poi riaccendersi anche più forte di prima. A questo punto, si attendono delle novità dall’Honduras dopo la puntata di ieri sera che ha riacceso sentimenti assopiti ma mai dimenticati. Nel frattempo però, i fan di Paola e Raz hanno notato differenze oggettive tra la reazione di lui e l’imbarazzo di lei in quanto, dopo il “Ti amo”, la Barale non ha risposto: “Anch’io” ma anzi, gli estimatori hanno notato un trasporto minore rispetto all’israeliano che sembrava profondamente rinato. In molti però, pensano che il “Ti amo” sia stato semplicemente scambiato per “Ciao”: dov’è la verità? Raz si è dichiarato alla ex compagna ancora una volta oppure l’ha semplicemente salutata? Questa dodicesima edizione del reality show si trasformerà in un documentario sulla ritrovata storia d’amore Degan-Barale? Staremo a vedere!

