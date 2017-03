Il Segreto/ Video replica puntata 14 marzo: il bacio di Camila ed Hernando

Il Segreto, video replica puntata 14 marzo: Nelle ultime puntate de Il Segreto, il pubblico ha visto Matias confessare tutta la verità sull'attentato di Munia ad Alfonso. Il giovane ha dichiarato di essersi innamorato di Rafaela e che quest'ultima fa parte del gruppo di anarchici. Intanto, a Puente Viejo è arrivata Mencia, chiamata da Severo come disegnatrice. Sol e Candela hanno sibito pensato che potrebbe essere la compagna perfetta per Carmelo. Le due iniziano così a elaborare piani per avvicinarli. Nel frattempo, Elias ha baciato Camila. Quest'ultima non ha apprezzato il gesto e l'ha subito fatto notare al chimico. Nel corso dell'episodio del 14 marzo, Matias ricorda la conversazione con Rafaela, in cui lei gli confessa che possono essere solo amici. Alfonso chiede al giovane se ha già scritto la lettera a Prado. Intanto, appena Matias va via arriva Emilia, a cui Alfonso confida quanto è accaduto a loro figlio. Raimundo appare confuso e assente. Don Anselmo decide di parlargli e l'Ulloa gli chiede un favore. Nel caso in cui dovessero arrestarlo, lui dovrà consegnare una lettera. Emilia mostra ad Alfonso una cartolina inviata da Aurora. I due coniugi sperano che la figlia di Pepa riesca a portare Beltran a Maria e Gonzalo. Hernando dice a Elias di non voler avere niente a che fare con gli abitanti di Puente Viejo. Il chimico è sicuro che il Dos Casas non è poi così cattivo, tanto che ha assunto nuovamente il capo mastro che aveva licenziato in passato. Hernando, però, non prende bene le parole di Elias, che gli consiglia di non dimostrare di essere un duro. Sol e Candela parlano bene di Carmelo a Mencia. Matias va a trovare Beatriz e le confessa di non trovare le parole da scrivere a Prado. La giovane cerca di aiutarlo e lui le spiega che deve rimettere insieme i pezzi, in quanto la sua vita ultimamente è stata stravolta. Beatriz gli consiglia di andare a trovare Prado a Madrid. Onesimo e Olmo non riescono a vendere i loro prodotti e discutono con Gracia. Dolores confida loro che Pedro sostituirà Lenin. Tutti e tre iniziano a ridere e pensano sia un pettegolezzo. Donna Francisca riceve alla Villa un suo avvocato. Mauricio confida a Fe che si tratta di un legale per i testamenti. La domestica inizia a fantasticare ed elenca tutte le cose che acquisterebbe nel caso in cui avesse un po' di soldi. Nel frattempo, Gracia e Mariana osservano tutti le vendite che hanno registrato in giornata al negozio. Camila chiede nuovamente a Hernando di confidarsi con lei. Con il cuore il mano gli chiede di non rifiutarla e i due si baciano. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 14 MARZO DE IL SEGRETO.

