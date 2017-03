Isola dei Famosi 2017 / Eliminato e pagelle, Raz Degan fra i top, flop per Giulio e Malena (oggi 15 marzo)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE PAGELLE DELLA SETTIMA PUNTATA, RAZ DEGAN FRA I TOP, FLOP PER GIULIO BASE E MALENA - Si è conclusa anche la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2017, che ha portato all’eliminazione di Moreno e al suo nuovo percorso antropologico sull’isola dei primitivi. Come sempre, non sono mancati gli scontri e le sorprese, ma vediamo come se la sono cavata i naufraghi attraverso le pagelle della serata: Raz Degan, voto 10: l’incontro con Paola Barale lo ha ripagato di tutte le sofferenze, e anche il pubblico ha vissuto quel momento come se fosse un riscatto per il naufrago. Bella la storia d’amore e interessante il suo percorso sull’isola. E finalmente una diretta non del tutto concentrata sulle accuse verso Raz. Samantha De Grenet, voto 6: il regno della regina si è sgretolato e assieme a esso anche la possibilità di arrivare in finale. Inutili i tentativi di giustificarsi, contro di lei anche il pubblico in sala. Da apprezzare, però, la sua schiettezza, che in ogni caso la salva dal resto del gruppo. Giulio Base, voto 4: coinvolto nella polemica dedicata a Samantha De Grenet, il regista ha scelto di non esprimersi più di tanto lasciando alla regina l’onere di difendersi dagli attacchi degli altri naufraghi. Una strategia per tentare di cambiare strada in extremis? Malena, voto 4: ha deluso il suo voltafaccia nei confronti di Simone Susinna. L’attrice hard, infatti, si è schierata dalla parte di Moreno dopo aver parlato male di lui nel corso dell’intera settimana. La sua spiegazione, però, non ha convinto il pubblico, riuscirà a farsi perdonare? Moreno, voto 6: il rapper ha incontrato suo padre dopo settimane di lontananza e pochi minuti prima del verdetto ha ricevuto il sostegno di tutti i suoi compagni di viaggio. La voglia di restare e sfidare nuovamente il percorso evolutivo, però, non basta. Il rapper farà tesoro della sua nuova chance? Eva Grimaldi, voto 7: materna, sensibile e sempre pronta a dire la sua, l’attrice ha conquistato anche Rocco Siffredi, che ha rivelato di come sia stata fra i primi a ribellarsi alle regole, dicendo la sua senza timore ai diretti interessati. Nancy Coppola, voto 5: la naufraga sa molto bene quando è giusto tirare fuori le unghie e quando, invece, è meglio lasciare agli altri la parola. Nell’ultima puntata, però, ha scelto di dire la sua e si è schierata contro Raz Degan con una polemica che non ha portato a nulla. Pagherà le conseguenze della sua mancanza di strategia. Simone Susinna, voto 5: è il bello che non balla, colui che a suo fratello preferisce un boccone di frittata. E tutto il resto è noia.

