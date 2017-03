Isola dei Famosi 2017/ Eva Grimaldi, nomination “in anticipo": allontanati i sospetti di uscita il 28?

Isola dei Famosi, Eva Grimaldi finisce in nomination "con anticipo": allontanati i sospetti del pubblico? (diretta 14 marzo 2017) - La nuova diretta dell'Isola dei Famosi si è conclusa con grandi polemiche e tre nuovi (o quasi) nominati: tornano al televoto e senza grandi sorprese Raz Degan e Simone Susinna, ma la vera sorpresa è Eva Grimaldi. La nota attrice non finisce al televoto per le troppe nomination fatte dai compagni ma per quella fatta dal nuovo leader del gruppo: Samantha De Grenet. Dopo essersi informata sulla possibilità di autonominarsi - richiesta bocciata da Alessia Marcuzzi - la De Grenet fa la sua scelta "Sicuramente mi perdonerà, io mando al televoto Eva Grimaldi". Non proprio contentissima, l'attrice di fronte a questa nomination rimane infatti senza parole ma va inevitabilmente ad allontanare i sospetti nati nel corso della scorsa diretta. "Quando esci?" era stata la domanda di Nancy Coppola ad Eva Grimaldi che aveva risposto "Il 28", che è proprio un martedì. Da qui le voci di un'Isola programmata, smentite inizialmente da Stefano Bettarini. Ma la smentita forse più importante arriva questa sera che vede Eva in nomination. Certo è che la Grimaldi potrebbe uscirne vincitrice e finire nuovamente al televoto anche la prossima settimana, riaccendendo inevitabilmente i sospetti del pubblico. Non ci resta che attendere e vedere cosa accade.

