L'Onore e il rispetto 5 / Gabriel Garko irriconoscibile nell'ultima stagione: trama e anticipazioni

L'Onore e il rispetto 5, Tonio Fortebracci imprigionato e irriconoscibile: trama e anticipazioni dell'ultima stagione- Tonio Fortebracci sta finalmente per tornare. I fan de L'Onore e Il Rispetto possono tirare un sospiro di sollievo in quanto manca davvero poco all'inizio della quinta ed ultima stagione. Dopo più di un anno e mezzo dall'inizio delle riprese, arriva finalmente in tv il promo che lo annuncia e soprattutto mostra un Gabriel Garko irriconoscibile. Barba e capelli lunghi e l'aspetto sfatto e stanco di chi per molto tempo è rimasto rinchiuso in una cella. La quinta stagione, che prevede otto episodi, riparte dalla Roma degli anni Settanta nel mezzo di intrighi di potere tra criminali e servizi segreti. Ed ecco che ritroviamo Tonio Fortebracci in una cella buia e sporca due anni dopo l'uccisione di Carmela, il suo grande amore, per mano di Ettore de Nicola (intepretato da Valerio Morigi). Tonio è stato infatti rapito e torturato dai suoi rapitori al fine di scoprire dove avesse nascosto il fatidico tesoro.

L'Onore e il rispetto 5, anticipazioni e cast ufficiale: pronta la vendetta di Tonio Fortebracci - Tonio Fortebracci, che è da tutti dato per morto, è stato invece lasciato in vita dall'uomo di De Nicola che non ha seguito l'ordine di ucciderlo. Da qui avrà quindi inizio il lungo percorso del protagonista verso la vendetta che non sarà priva di colpi di scena. Per quanto riguarda il cast non ritroviamo grandi sorprese: oltre al protagonista Gabriel Garko/Tonio Fortebracci ci sarà Valerio Morigi nei panni di Ettore De Nicola, Daria Baykalova come Daria Bertolaso, Bruno Eyron che interpreta Nicola Maino e poi Mattia Sbragia (Luigi Cusano), Sara D’Amario (Suor Lucia), Giulia Petrungaro (Rosalinda), Alfredo Pea (Don Peppe), Alberto Molinari (Carmine Lepore), Giacomo “Ciccio” Valenti (Salvo Maccaluso), Ilaria Iannuzzi (Gabriella), Toni Garrani (Silvio Rocchi), Beatrice Galati (Antonia Fortebracci). La data ufficiale della messa in onda dell'ultima stagione sarà svelata nei prossimi giorni.

